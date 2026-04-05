Στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και στην προσήλωση στο τακτικό πλάνο, στάθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις που έκανε μετά την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ:

“Πάνω απ’ όλα μου άρεσε η προσέγγιση που είχαμε στον αγώνα, οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι, θέλαμε να είμαστε οργανωμένοι στο αμυντικό κομμάτι και να εκμεταλλευτούμε κάποιες περιόδους που κρατήσαμε τη μπάλα και την κυκλοφορήσαμε καλά, αλλά και κάποιες αντεπιθέσεις που θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, γιατί επιθυμούσαμε να πάρουμε τη νίκη. Ωστόσο είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές και την εμφάνιση τους”.

Για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ:

“Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στα πλέι οφ, η προσέγγιση είναι να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι αδύνατο να φτάσουμε ψηλά θέλουμε, γι’ αυτό κοιτάμε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε”.

Για τις ευκαιρίες που έχασαν οι Πράσινοι:

“Χάσαμε κάποιες ευκαιρίες στο ματς, όπως και ο αντίπαλος. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα μετά από δύο δύσκολα παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο, ήμασταν καλύτεροι και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι και για μένα είναι σημαντικό.

Γιατί δεν θέλω να κοιτάω μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Είμαστε μια ομάδα που χτίζει χαρακτήρα, ώστε να μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε έδρα και απέναντι σε αντίπαλο οποιασδήποτε δυναμικότητας και να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη νίκη”.

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ:

“Κάτι που πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλά χρόνια τον ίδιο προπονητή και δουλεύει πολύ επιτυχημένα ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.

Εμείς, όταν ήρθαμε στην ομάδα, είχαμε εννέα τραυματίες σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να βελτιώσεις τόσο γρήγορα αυτό το σύνολο.

Επομένως το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάποιους σημαντικούς ποδοσφαιριστές, θα έλεγα ότι κι εμείς θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο.

Το κλειδί της απόδοσης και της καλής ανασταλτικής λειτουργίας είναι στο γεγονός ότι βελτιωνόμαστε συνεχώς στο αμυντικό κομμάτι και αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει στο μέλλον, ώστε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε”.