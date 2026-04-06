Μέσα στον κακό χαμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας προέκυψε μια αποκάλυψη για τις υποκλοπές που έρχεται να διαψεύσει τη μόνιμη κυβερνητική επωδό ότι δεν είχε καμία σχέση με την Intellexa, την εταιρεία-μαμά του Predator. Πρόκειται για ένα δημόσιο έγγραφο (που έφερε στη δημοσιότητα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα της Κυριακής») στο οποίο αναφέρονται ρητώς η Intellexa και ο τεχνικός διευθυντής της, Μερόμ Χαρπάζ, ένα από τα πρόσωπα για τα οποία το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ζήτησε περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων για κατασκοπεία.

Το έγγραφο αφορά έργο που θα χρηματοδοτούνταν με περίπου 3 εκατ. ευρώ μέσω του ΚΕΜΕΑ. Πρόκειται για το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μια πολύ ευαίσθητη κρατική υπηρεσία που στεγάζεται στην ΕΥΠ και ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα σύνορα, την τρομοκρατία και την κυβερνοασφάλεια. Συγκεκριμένα, η Intellexa είχε ενταχθεί σε κοινοπραξία εταιρειών τεχνολογίας η οποία υπέβαλε στη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας (υπαγόμενη στο Ανάπτυξης) μια πρόταση χρηματοδότησης τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου να κάνει έργο «ανάλυσης εικόνας και ήχου».

Το project τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε, γιατί στο μεταξύ αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Predator κι άρχισαν να ξηλώνουν servers και γραφεία. Το ρεπορτάζ μεταφέρει, επίσης, πληροφορίες για το ενδιαφέρον υπουργών για το συγκεκριμένο έργο και τις συναντήσεις που γίνονταν με τον καταδικασμένο Γιάννη Λαβράνο και στελέχη της Intellexa στα γραφεία του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.

Παγιδευμένοι οι αρμόδιοι υπουργοί

Υπάρχει πια, λοιπόν, το πρώτο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η Intellexa δεν ήταν απλώς γνωστή στην κυβέρνηση, αλλά συμβαλλόταν με ευαίσθητες κρατικές δομές στον πυρήνα των υπηρεσιών ασφαλείας, για να παρέχει έργο σχετικό με τις τεχνικές δυνατότητες του Predator. Λέω «το πρώτο» γιατί υπάρχουν κι άλλα, τα οποία θεωρώ ζήτημα χρόνου να αποκαλυφθούν. Να σημειώσω και μια όμορφη λεπτομέρεια, την οποία επεσήμανε χθες και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές (μιλώντας στο Mega). Την ίδια στιγμή που η Intellexa συμβαλλόταν με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κατέθετε αίτηση για χρηματοδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης (δηλαδή την περίοδο Μάρτιος – Απρίλιος 2021) κάποιοι παγίδευαν με Predator τους υπουργούς τους, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αδωνη Γεωργιάδη.

Βραδινή τροπολογία για Ανεξάρτητη Αρχή

Με τούτα και με τ’ άλλα, θυμήθηκα και την όμορφη σχέση που έχει η κυβέρνηση με τις Ανεξάρτητες Αρχές. Διότι μας προέκυψε και νέο επεισόδιο, που σχετίζεται, αυτή τη φορά, με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Την Παρασκευή αργά το βράδυ, γύρω στις 22.15, μες στον χαμό που γινόταν με τις δικογραφίες στη Βουλή, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε τροπολογία για να αλλάξει τον ισχύοντα νόμο για τον διορισμό των μελών της ΕΕΤΤ.

Ενώ ο νόμος μέχρι σήμερα λέει ότι κανένα μέλος του ΔΣ της ΕΕΤΤ δεν μπορεί να κάνει παραπάνω από δύο θητείες, εμφανίστηκε η βραδινή τροπολογία που λέει να επιτρέπεται σε μέλη του ΔΣ να συνεχίσουν και για τρίτη θητεία υπό άλλη ιδιότητα. Για παράδειγμα (όχι τυχαίο), κάποιος που είναι σήμερα στη δεύτερη θητεία του ως αντιπρόεδρος, να μπορεί να γίνει πρόεδρος. Υπάρχουν, μαθαίνω, δύο αντιπρόεδροι που «φωτογραφίζονται». Εφόσον δεν πάρει προαγωγή κάποιος εκ των δύο, υπάρχει ήδη έτοιμο το plan B της κυβέρνησης, να αναλάβει επικεφαλής στην ΕΕΤΤ ένας καθηγητής που είχε στο παρελθόν προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη Αρχή, αν και σήμερα είναι μέλος της ΑΔΑΕ.

Ο Σχοινάς και οι Βρυξέλλες

Πολλά σχόλια προκάλεσε στα «γαλάζια» πηγαδάκια η επιλογή του Μαργαρίτη Σχοινά για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ιδίως στους Θεσσαλονικιούς της ΝΔ, που «διάβασαν» την κίνηση ως επισημοποίηση της συμπερίληψής του στα ψηφοδέλτια της πόλης. Η στήλη, βέβαια, σας το είχε προαναγγείλει εγκαίρως αυτό. Η υπουργοποίηση του Σχοινά άλλο στόχο έχει. Τη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες και, ειδικότερα, με την Κομισιόν και την αρμόδια διεύθυνση DG AGRI που δεν έχει ακόμη πιστοποιήσει τον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» και ελέγχει καταγγελίες για το προσωπικό που έχει μεταφερθεί στη νέα αρμόδια γραμματεία της ΑΑΔΕ.

Για να σας δώσω μια γεύση, να σας πω ότι στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τη Βουλή, εκτός από τα 11 πολιτικά πρόσωπα, κατονομάζονται και 7 στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ ως ύποπτοι για την τέλεση του αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας. Από αυτά τα επτά, οι δύο βρίσκονται ακόμη ενεργοί στο οργανόγραμμα του «νέου ΟΠΕΚΕΠΕ». Οπως και οι υπόλοιποι ελεγχόμενοι που έχουν διατηρήσει τις θέσεις τους, οι συγκεκριμένοι δεν έχουν περάσει ούτε έναν εσωτερικό πειθαρχικό έλεγχο. Για κάτι τέτοια θα κληθεί να καθησυχάσει την Κομισιόν ο νέος υπουργός με την πλούσια ευρωπαϊκή προϋπηρεσία.