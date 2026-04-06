Μία τελική στην εστία και ένα γκολ έδειξε η στατιστική του χθεσινού ντέρμπι. Ήταν υπεραρκετό. Το πρόσωπο του αγώνα απεικονίζεται απλά στο πρόσωπο του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο Μαυριτανός με το όγδοο φετινό του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και το τρίτο του στη Super League, έστειλε την ΑΕΚ στο +5 από τον Ολυμπιακό και στο +5 από τον ΠΑΟΚ.

Μία νίκη-δήλωση προς πάσα κατεύθυνση πως η λέξη πρωτάθλημα είναι πέντε ματς μακριά! Με τον Πινέδα να οργιάζει σε όλο το γήπεδο, με τον Ρότα να κάνει συγκλονιστικό ματς, με τον Βάργκα να μάχεται για κάθε μπαλιά και τον Περέιρα που περίμεναν ελάχιστοι να ξεκινήσει, η ΑΕΚ έκανε τη νίκη της πρεμιέρας στα play off της Super League και εκτόξευσε στα ουράνια την αυτοπεποίθηση για τη φετινή υπέρβαση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε διαβάσει με κάθε λεπτομέρεια όλες τις αδυναμίες του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος προπονητής ήθελε να βρει η ομάδα του ένα γκολ και μετά ήξερε να διαχειριστεί τον αγώνα υποδειγματικά. Οι Κιτρινόμαυροι δε έκαναν κατάθεση ψυχής και πάθους στο Γ. Καραϊσκάκης, εκτέλεσαν αψεγάδιαστα το πλάνο που είχε σχεδιάσει ο Νίκολιτς και πανηγύρισαν μία σπουδαία νίκη, την πρώτη έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες για το πρωτάθλημα.

Τις προηγούμενες μέρες είχα γράψει πως η ΑΕΚ πρέπει να σκοράρει στο ντέρμπι της πρεμιέρας για να έχει τύχη στο ματς. Αυτό έδειχνε η… ιστορία. Επιβεβαιώθηκε στο απόλυτο. Και επειδή το 1-0 είναι ένα από τα αγαπημένα σκορ της φετινής ΑΕΚ, χωρίς καμία απολύτως «ενοχή» η ΑΕΚ πήρε με αυτόν τον τρόπο το «τρίποντο» και έφυγε με τεράστιο χαμόγελο από ένα γήπεδο όπου πέρυσι πέρασε μαρτυρικές βραδιές.

Η ΑΕΚ εκτός από τη νίκη της αυτή ξετύλιξε και το «δώρο» που της έκανε ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα λίγη ώρα νωρίτερα. Από αυτό το 0-0 η ΑΕΚ πλέον έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο και ενδεχομένως να τον αγκαλιάσει, αν στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής πάρει τους τρεις βαθμούς στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

ΥΓ: Η φάση του 90’+8′ ήταν το δράμα που έλειπε από όλο το ματς. Για αυτό όμως υπάρχει το VAR. Για να μην έχουμε ξανά… 2018!