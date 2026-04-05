Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής των playoffs της Super League.

O Mάρκο Νίκολιτς θα ξεκινήσει τον αγώνα με το αγαπημένο του 4-4-2, με τους Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα να βρίσκονται για ακόμα έναν αγώνα της «Ένωσης» μαζί στην κορυφή της επίθεσης.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσα, με τον Λάζαρο Ρότα στα δεξιά της άμυνας, τους Μουκουντί και Ρέλβας ως στόπερ, ενώ στα αριστερά θα βρίσκεται ο Τζέιμς Πένραϊς στην θέση του τιμωρημένου Σταύρου Πήλιου.

Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά και Περέιρα.

Η ενδεκάδα της «Ένωσης»

Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.