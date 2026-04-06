Αφού παραδέχτηκε ότι η ΝΔ δεν είναι κόμμα αλάθητων, ο Κωστής Χατζηδάκης εξήγησε στους τηλεθεατές πως πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν «ένα κόμμα που δέχεται τα λάθη του και κάνει μια επανεκκίνηση, με καινούργιο θεσμικό πλαίσιο» ή τον Τσίπρα, που δηλώνει ότι θα έπρεπε να κλείσει μόνος του τις τράπεζες, και το ΠΑΣΟΚ, «το οποίο είναι σκιά του εαυτού του και προσπαθεί να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ». Το εκλογικό δίλημμα που θα θέσει η κυβέρνηση περιγράφεται και με λιγότερες λέξεις: δεν έχετε καλύτερη επιλογή, ανεχτείτε μας.

Νεύρα

Ενοχλήθηκε η Σοφία Βούλτεψη που κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση το κόμμα της για ρουσφέτια. Δεν άντεξε κι αναφώνησε στο τηλεοπτικό πάνελ «αχ, το ΠΑΣΟΚ το λέει αυτό, τα νεύρα μου. Εσείς είσαστε του Χρηματιστηρίου και του Κτηματολογίου». Πάντως, η εθνομητέρα κινδυνεύει να τιμωρηθεί από τα νεύρα της, όχι για τα νεύρα της. Γιατί, αν δεχθούμε ότι το Κίνημα ευθύνεται για την οριζοντιοποίηση των πελατειακών σχέσεων, η ΝΔ της, που κόπιαρε τις συγκεκριμένες μεθόδους με μεγάλη επιτυχία, μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί γαλάζιο ΠΑΣΟΚ.

Παρέμβαση

Αλλος ένας που ενοχλείται είναι ο Αδωνις Γεωργιάδης. Το δικό του πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή «στέλνει την πρώτη δικογραφία, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη. Είναι σαν να κρατάει τη χώρα, το πολιτικό σύστημα όμηρο». «Αν», συμπλήρωσε, «τις στέλνουν ανά ένα μήνα δεν είναι αυτό πολιτική παρέμβαση;». Στοιχηματίζω πως αν δικογραφίες περιλάμβαναν πράσινα ή ροζ ονόματα, ο υπουργός θα μας θύμιζε πόσο έχει συμβάλει η συμμετοχή στην ΕΕ στην ισχυροποίηση των θεσμών στη χώρα.

Αιτήματα

Ενας από τους ελεγχόμενους, ο Χρήστος Μπουκώρος, δήλωσε ότι πιστεύει βαθύτατα πως «υπάγεται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή η μεταφορά δίκαιων και εύλογων αιτημάτων των πολιτών προς την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προβλημάτων». Γι΄αυτό κι ενημέρωσε το πανελλήνιο πως θα συνεχίσει να είναι δίπλα «στους παραγωγούς που είναι αναγκασμένοι να επιβιώνουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες». Κάτι ανάλογο υποστηρίζουν κι άλλοι γαλάζιοι. Για τους φουκαριάρηδες τους ψηφοφόρους παρενέβαιναν, όχι για τα ψηφαλάκια.