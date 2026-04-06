Η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται πλέον γύρω από σκάνδαλα. Eνας διόλου ευκαταφρόνητος αριθμός βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας περιλαμβάνεται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – δηλαδή, ελέγχεται είτε για πλημμελήματα είτε για κακουργήματα –, ενώ η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ανοίγει νέο γύρο ερευνών για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση φωνάζει πως η κυβέρνηση στηρίζεται σε «υπόδικους βουλευτές». Οι δε διάλογοι που έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν, θέτουν εν αμφιβόλω τη διακηρυγμένη εκσυγχρονιστική πρόθεση των κυβερνώντων, αφού αποκαλύπτουν από παλαιοκομματικές πρακτικές μέχρι σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Το κλίμα σκανδαλολογίας δεν φέρνει μόνο τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση, ενέχει κινδύνους για το παρόν και το μέλλον της χώρας, ειδικά εν μέσω της γεωπολιτικής αστάθειας και των εξαιρετικά δύσκολων οικονομικών επιπτώσεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Την ώρα που ο πλανήτης αναζητά τρόπους αντιμετώπισης της μεγαλύτερης ενεργειακής κρίσης όλων των εποχών, η Ελλάδα δεν μπορεί να αναλώνεται σε καβγάδες που παραλύουν την κυβέρνηση. Ούτε η τελευταία έχει την πολυτέλεια να αγνοεί τα προβλήματα της καθημερινότητας ασχολούμενη με τα εσωκομματικά του κυβερνώντος κόμματος.

Γι’ αυτό, στο Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν να αναζητήσουν μια λύση προς τα εμπρός. Μια λύση που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα στο οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να βουλιάζει. Αυτή δεν είναι άλλη από τις εκλογές.