Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Διεθνής Αμνηστία για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φίλαθλοι που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και σχετίζονται με την κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιεί για «σοβαρούς κινδύνους» που θα αντιμετωπίσουν οι φίλαθλοι κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, «το πεδίο κρίσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Αυτή η «κρίση» «σημαδεύεται από μεροληπτικές πολιτικές μετανάστευσης, μαζικές κρατήσεις και αυθαίρετες συλλήψεις από μασκοφόρους και ένοπλους πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων και άλλων υπηρεσιών», καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία.

«Παρά τον εκπληκτικό αριθμό συλλήψεων και απελάσεων, ούτε η FIFA ούτε οι Αρχές (των ΗΠΑ) έχουν παράσχει εγγυήσεις ότι οι οπαδοί και οι τοπικοί πληθυσμοί θα προστατεύονται από εθνοτικό και φυλετικό χαρακτηρισμό, αδιάκριτες επιδρομές και παράνομες κρατήσεις και απελάσεις», σημειώνει ο Στιβ Κόκμπερν, διευθυντής Οικονομικής και Κοινωνικής Δικαιοσύνης της Διεθνούς Αμνηστίας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.