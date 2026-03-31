Δεύτερο φιλικό τεστ απόψε για την Εθνική, που φιλοξενείται (20.00) από την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη με στόχο μία καλύτερη εμφάνιση και νίκη κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο. Εξάλλου τα πάντα μετράνε στο ranking και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πρέπει να παίζει παντού για το αποτέλεσμα.

Σε σχέση με το ματς της Παρασκευής ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές, καθώς πλην των Μουζακίτη και Τζόλη, οι υπόλοιποι πιθανότατα θα είναι διαφορετικοί. Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας ταλαιπωρούνται από ίωση, δεν προπονήθηκαν χθες και δύσκολα θα παίξουν, ενώ κάποια στιγμή είναι πιθανό να δούμε τον Τεττέη στο αριστερό άκρο της επίθεσης, όπως και με την Παραγουάη.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει στο πλάνο του ως μπακ απ του Τζόλη τον άσο του Παναθηναϊκού και σε αυτά τα παιχνίδια τού δίνεται η ευκαιρία να τον δοκιμάσει ώστε να βγάλει τα συμπεράσματά του. «Πραγματικός στόχος είναι η διοργάνωση που έχουμε μπροστά μας. Πλέον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, είναι τελείως διαφορετικές οι απαιτήσεις από αυτές που είχαμε», είπε ο Γιοβάνοβιτς αναφερόμενος στον στόχο της Εθνικής σε αυτά τα ματς και πρόσθεσε:

«Οι εμπειρίες από τα παιχνίδια που θα έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, θα βοηθήσουν την ομάδα στον επόμενο στόχο στα προκριματικά του Euro. Αυτά τα φιλικά, θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρει παιχνίδια η ομάδα».

Σχετικά με τη φιλοσοφία και τη σκέψη του ο έμπειρος τεχνικός είπε: «Το να αλλάξουμε προφίλ, θα πρέπει να αλλάξω εγώ πρώτα από όλα με το τι θέλω να αλλάξω στην ομάδα. Μπορεί να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού ανάλογα με τον αντίπαλο που θα έχουμε.

Ως προπονητής αυτό που ξέρω είναι ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορείς να επιτεθείς ορθά», ενώ στάθηκε και στο γεγονός πως με την άνοδο της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League έχουν αλλάξει και οι απαιτήσεις. Παράλληλα, ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και στην Εθνική Ελπίδων εκφράζοντας την πεποίθησή του πως θα τα καταφέρει στη δική της προσπάθεια.

Από πλευράς ποδοσφαιριστών τοποθετήθηκε ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος είναι πλέον υπαρχηγός πίσω από τον Μπακασέτα μετά την αποχώρηση του Μάνταλου. «Αυτά είναι και λίγο τυπικά. Προφανώς είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και να με τιμούν οι συμπαίκτες μου. Τα θεωρώ εντελώς τυπικά. Ολα έχουν να κάνει με το πώς θα μεταδώσεις την εμπειρία στα νέα παιδιά», σχολίασε ο διεθνής άσος, που αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι θα παρακολουθήσει για ακόμη μία φορά ένα Μουντιάλ από απόσταση.

«Δυστυχώς είμαι από αυτούς που το έχω ξαναζήσει. Εχω μία κακή εμπειρία προφανώς. Σκέφτομαι ότι θέλω να δω το Μουντιάλ ώστε να κατανοήσω το πώς θα πρέπει να έχεις νοοτροπία ως ομάδα για να βρίσκεσαι εκεί. Προσωπικός στόχος, αλλά και πιστεύω όσων είμαστε από το 2018 και μετά, είναι να καταφέρουμε να μη ζήσουν οι επόμενοι κάτι αντίστοιχο. Να υπάρχει συνεχής παρουσία σε διοργανώσεις, να το απολαύσει το κοινό και να είμαστε υπερήφανοι ξανά για την ομάδα», είπε ο Μασούρας.