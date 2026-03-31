Η Εθνική Ελπίδων τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα στα προκριματικά του EURO U21, όμως η μεγάλη πρόκληση βρίσκεται μπροστά της. Απόψε (19:00) στη Λεωφόρο η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θα υποδεχτεί τη Γερμανία με στόχο τη νίκη που ουσιαστικά θα της εξασφαλίσει την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση ή έστω την ισοπαλία που θα την καταστήσει το απόλυτο φαβορί για τον μεγάλο στόχο, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν στη συνέχεια.

Τον περασμένο Οκτώβριο η Εθνική υποχρέωσε τη Γερμανία στην πρώτη της ήττα σε προκριματικά ύστερα από τέσσερα χρόνια και μάλιστα μέσα στο σπίτι της.

Ενας από τους πρωταγωνιστές και σκόρερ εκείνης της αναμέτρησης, ο Στέφανος Τζίμας, είναι εκτός εδώ και καιρό μέχρι το τέλος της σεζόν με σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο τον ρόλο του έχει αναλάβει πλέον ο Γιώργος Κούτσιας.

Ο 22χρονος φορ της Λουγκάνο είναι «καυτός» μετά το χατ-τρικ απέναντι στη Μάλτα και θα επιδιώξει να σκοράρει και απέναντι στα Πάντσερ τα οποία έχουν δεχθεί τέσσερα γκολ σε όλη τη διαδικασία, με τα τρία να είναι από την Εθνική μας. Ο Κούτσιας βέβαια δεν είναι το μοναδικό επιθετικό όπλο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που περιμένει πολλά και από τον Μπάμπη Κωστούλα.

Μπορεί στην Μπράιτον ο χρόνος του να είναι περιορισμένος μέχρι στιγμής, αλλά η Εθνική Ελπίδων δίνει την ευκαιρία στον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού να βγει μπροστά και να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια.

Είναι ένα από τα βαριά χαρτιά της ομάδας και ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κρίνουν μία αναμέτρηση όπως η αποψινή. Ο Δημήτρης Χατσίδης, ο Δημήτρης Ράλλης, που είχε πετύχει το νικητήριο γκολ στη Γερμανία, είναι επίσης ποδοσφαιριστές με πολύ ταλέντο και ο Ταουσιάνης ποντάρει πάνω τους. Το πιο σημαντικό για αυτά τα παιδιά είναι ότι τα περισσότερα έχουν ρόλο και χρόνο στις ομάδες τους.

Ακόμα και ο Κωστούλας που δεν παίζει όσο θα ήθελε στην Μπράιτον, στην πρώτη του σεζόν στην Premier League έχει παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Ο Καλοσκάμης έχει ήδη 20 συμμετοχές με την ΑΕΚ φέτος, ο Κοντούρης, που μετά την πρώτη του αποστολή στην Εθνική ανδρών ενσωματώθηκε στην Ελπίδων, παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Αλεν βασικός στην Ιντερ Μαϊάμι του Μέσι και των υπόλοιπων αστέρων, ο αρχηγός Καλογερόπουλος έχει πάρει χρόνο με τον Ολυμπιακό, ο Αλεξίου από τη δεύτερη ομάδα της Ιντερ και γενικά μία φουρνιά που έρχεται και δίνει ακόμη μεγαλύτερη ελπίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για όλα αυτά τα παιδιά αξίζει να βρεθεί ο κόσμος στη Λεωφόρο και να στηρίξει την προσπάθειά τους να βρεθούν σε μία μεγάλη διοργάνωση. Και αξίζουν το χειροκρότημα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Ακόμη και με ήττα εξάλλου, τίποτα δεν θα έχει τελειώσει. Με νίκη όμως θα έχουν ουσιαστικά προκριθεί στην τελική φάση, κάτι που στο ξεκίνημα των προκριματικών δύσκολα θα περίμενε κανείς, με την υπερδύναμη Γερμανία να είναι το φαβορί του ομίλου.

Υπενθυμίζουμε πως η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Σερβία και Αλβανία. Εκεί, μαζί με τις διοργανώτριες χώρες προκρίνονται οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος των ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play offs, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι οκτώ δεύτεροι των προκριματικών.