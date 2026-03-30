Στις 26 Οκτωβρίου του 2025 η ΑΕΚ επισκέφθηκε το «Γ. Καραϊσκάκης» και έχασε 2-0 με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό. Την προσεχή Κυριακή (5/4) η Ενωση θα επιστρέψει ξανά στο ίδιο γήπεδο για την πρεμιέρα των πλέι οφ με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει άλλον αέρα ενόψει της συνέχειας.

Ενδιάμεσα από αυτά τα δύο ντέρμπι στο Φάληρο, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει φύγει ηττημένη σε παιχνίδι της Super League. Εφτασε τα 18 ματς χωρίς ήττα με απολογισμό 13 νίκες και πέντε ισοπαλίες. Θα είναι και πάλι οι Πειραιώτες που θα της… μηδενίσουν το κοντέρ ή οι Κιτρινόμαυροι θα ορθώσουν ανάστημα σε ένα γήπεδο που μετρούν πλέον τέσσερις σερί ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο;

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ στην έδρα του Ολυμπιακού βρίσκεται δύο χρόνια πίσω, στις 7 Ιανουαρίου του 2024 όταν είχε επικρατήσει με 2-1 χάρη σε γκολ των Λιβάι Γκαρσία και Στίβεν Τσούμπερ. Κανείς από τους δύο δεν βρίσκεται πλέον στην ομάδα. Μεταξύ των τριών διεκδικητών του τίτλου η Ενωση είναι τρίτη σε συγκομιδή βαθμών με δύο ισοπαλίες και δύο ήττες.

Για να πάρει το πρωτάθλημα θα πρέπει να αρχίσει να κερδίζει τους δύο ανταγωνιστές της που είναι σαφώς πιο μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοιες διαδικασίες και με προπονητές που έχουν διαχειριστεί ξανά τη συνθήκη των πλέι οφ τα προηγούμενα χρόνια. Στα παιχνίδια του δεύτερου γύρου η ΑΕΚ έδειξε βελτίωση απέναντι και στους δύο.

Για να πάρει το πρωτάθλημα όμως δεν αρκεί αυτή η βελτίωση. Χρειάζεται και κάτι παραπάνω που για τη φετινή ΑΕΚ ίσως και να συνιστά υπέρβαση, αν σκεφτεί κανείς ότι αρχικά θα έχει να διαχειριστεί και δύο παιχνίδια για τα προημιτελικά του Conference League.

Aν μάλιστα ξεπεράσει και το εμπόδιο της Ράγιο και φτάσει ως τα ημιτελικά, εκεί οι απαιτήσεις θα εκτοξευθούν. Στο μεταξύ, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναδείχθηκε νικητής στην ανάβαση Ελασσόνας στον δεύτερο αγώνα του πανελληνίου πρωταθλήματος αναβάσεων και στο περιθώριο της παρουσίας του εκεί έστειλε το μήνυμά του και για την ΑΕΚ λέγοντας πως «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, μονομάχος και θα προσπαθεί για το καλύτερο, για την καθαρότητα και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».