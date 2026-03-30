Αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας ο Μπρούνο. Ο άσος του Ολυμπιακού γύρισε μια ώρα αρχύτερα στην Ελλάδα καθώς έγινε πατέρας. Από αύριο λοιπόν αναμένεται κανονικά στον Ρέντη.

Γιατί από αύριο; Διότι τελικά το ρεπό που έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του είναι τετραήμερο. Από την πρωινή προπόνηση της Παρασκευής, στην απογευματινή της Τρίτης.

Το εκμεταλλεύτηκε και ο ίδιος ο Βάσκος για μια σύντομη απόδρασή του. Πέρασε το Σαββατοκύριακο με τη σύζυγό του στην Υδρα. Νωρίτερα, βράδυ Παρασκευής ήταν στο Γ. Καραϊσκάκης για το ματς της Ελλάδας με την Παραγουάη.

Υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Εδωσε προοπτική «για πάντα» στην ελληνική του περιπέτεια. Φαίνεται πως ετοιμάζεται και να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα για να συνεχίσει στα μέρη μας ακόμη και έπειτα από το ποδόσφαιρο. Ποιος; Μα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί φυσικά. Γίνεται 33 τον Ιούνιο, ο Μαροκινός. Και το ενδιαφέρον του να αγοράσει σπίτι, σαφώς κάτι λέει.

Ο «Μίδας» Μουζακίτης

Σε μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση προχώρησε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES, το οποίο αυτή τη φορά ασχολήθηκε και με τη Stoiximan Superleague κάνοντας μία εκτίμηση για την αξία των παικτών που αγωνίζονται σ’ αυτή, σύμφωνα πάντα με την προϋπόθεση ότι η κουβέντα αφορά νεότερους των 23 ετών. Ποιος είναι στην κορυφή της λίστας; Ο Χρήστος Μουζακίτης. Τον κοστολογεί με 23,2 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη 8άδα ο Ολυμπιακός έχει συνολικά τέσσερις ποδοσφαιριστές. Εκεί συναντάς επίσης τον Κωνσταντή Τζολάκη, τον Λορέντσο Πιρόλα και τον Αντρέ Λουίς.