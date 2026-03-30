Kάποιες ποδοσφαιρικές ιστορίες, όπως αυτή του Βιθέντε Ταμπόρδα, γράφονται στις δύσκολες στιγμές και μακριά από τα φώτα. Η αρχή δεν ήταν εύκολη για τον αργεντινό μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο επέμεινε και πέτυχε. Και όπως ο ίδιος περιγράφει σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πατρίδα του: «Οταν έφτασα, υπήρχε ένας άλλος αθλητικός διευθυντής και ένας άλλος προπονητής. Απολύθηκε μετά τον πρώτο αγώνα και ήρθαν δύο ακόμη προπονητές μέχρι να φτάσει ο Ράφα Μπενίτεθ. Τους πρώτους τρεις μήνες, είχα τρεις προπονητές και αυτό, για κάποιον που προέρχεται από μια τόσο μεγάλη αλλαγή, επιβραδύνει λίγο τη διαδικασία προσαρμογής.

Οταν έφτασε ο Ράφα Μπενίτεθ, ούτε εγώ έπαιζα πολύ. Είχε άλλες προτιμήσεις. Ηξερα ότι η θέση μου ήταν στην προπόνηση, ότι ήταν ο μόνος τρόπος να δείξω στον προπονητή ότι άξιζα να είμαι εκεί. Επειτα ήρθε ο αγώνας με τη Ρόμα, όπου ξεκίνησα για πρώτη φορά το 2026. Σκόραρα, έπαιξα καλά έπειτα από πολύ καιρό χωρίς να αγωνίζομαι και από τότε τα πράγματα άρχισαν να μπαίνουν στη θέση τους. Σήμερα μπορώ να πω ότι με εκτιμούν πολύ περισσότερο στην ομάδα μου. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και μια φάση μπορεί να αλλάξει την καριέρα σου».

Σε επίπεδο παιχνιδιού, η Ευρώπη απαιτεί άλλα αντανακλαστικά, άλλη σκέψη, άλλη ταχύτητα, όπως παραδέχεται ο Ταμπόρδα: «Το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο γρήγορο, τα γήπεδα είναι καλύτερα, ο έλεγχος της μπάλας είναι διαφορετικός. Πρόκειται για το τάιμινγκ, την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αυτά που μαθαίνεις. Δεν ξέρω αν άλλαξα το στυλ παιχνιδιού μου, αλλά μάλλον προσάρμοσα κάποια πράγματα».

Και μέσα σε όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός είναι μια πρόκληση για τον Λατινοαμερικανό. «Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό. Παίξαμε μερικούς πολύ καλούς αγώνες και φτάσαμε σε ένα σημαντικό στάδιο για μια ελληνική ομάδα. Ηταν ένας καλός τρόπος για να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη», είπε ο Ταμπόρδα αναφορικά με την πορεία του Παναθηναϊκού στο Europa League.

Η παράδοση των αργεντινών ποδοσφαιριστών στο Τριφύλλι είναι βάρος και τιμή για τον Ταμπόρδα, ο οποίος καλείται να κερδίσει και τούτο το «στοίχημα»: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, αγαπούν πολύ τους Αργεντινούς. Ο πατέρας του Βερόν (Χουάν Ραμόν) ήταν εδώ, όπως και ο Μπορέλι, ο Εκι Γκονζάλες, που έπαιξε στη θέση μου. Και πολλοί άνθρωποι με συγκρίνουν μαζί τους. Προφανώς, αναγνωρίζω τις διαφορές, αλλά είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να δείξω ότι οι Αργεντινοί μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν καλά με αυτή τη φανέλα».

Ο Γιάγκουσιτς

Την ίδια στιγμή, μια άλλη ιστορία αρχίζει να γράφεται. Ο νεαρός κροάτης μέσος του Παναθηναϊκού, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ταλέντο, αλλά ένα πρότζεκτ με προοπτική. Και ήδη βρίσκεται στο… ραντάρ του ομοσπονδιακού τεχνικού της Κροατίας.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του και δεν κρύβει την εκτίμησή του για τον 20χρονο χαφ από την Κοπρίβνιτσα:

«Ελπίζω ότι θα κάνει το ξεπέταγμά του, έχει χαρακτήρα και καταλαβαίνει τα πάντα. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρων παίκτης και η ένταξή του στον Παναθηναϊκό ήταν δική του επιλογή. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα παλέψει για τη θέση του στην ομάδα του. Απλώς χρειάζεται χρόνος», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Κροατίας.