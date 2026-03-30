Η υπόθεση του Ταλ Ντίλιαν βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο και στη Λευκωσία, με την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να καλείται πλέον να διερευνήσει σε βάθος τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητές του στην Κύπρο. Ηδη από τον Μάιο του 2023, η Αρχή έχει στα χέρια της μια πολυσέλιδη, απόρρητη καταγγελία από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία προέκυψε έπειτα από ενδελεχή έρευνα και έχει ευρήματα που χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σοβαρά, καθώς συνδέουν ένα δίκτυο εταιρειών του Ντίλιαν με ύποπτες συναλλαγές και συμβάσεις που αφορούν κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θυμίζω πως η κυπριακή Αστυνομία έχει παραδεχτεί επίσημα τη συνεργασία της με τον Ντίλιαν την περίοδο 2014-2016, ενώ υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτή συνεχίστηκε ως το 2019 ενώ, παράλληλα, το 2018 το υπουργείο Εμπορίου είχε χορηγήσει στην εταιρεία του Ws Wispear άδεια εξαγωγής εξοπλισμού παρακολουθήσεων. Οπως επιβεβαίωσε και ρεπορτάζ του «Πολίτη» της Κύπρου, η πρωτόδικη καταδίκη του Ντίλιαν στην Ελλάδα έγινε η αφορμή να βγει από το συρτάρι η συγκεκριμένη καταγγελία, μαζί με όλα τα συνοδευτικά ευρήματα και έγγραφα. Ενώ φαίνεται πως υπάρχει και πολιτικά η διάθεση η έρευνα αυτή να προχωρήσει…

Χρονικό του σκανδάλου

Θυμίζω πως η ύπαρξη του Ταλ Ντίλιαν μας έγινε γνωστή τυχαία το 2019, όταν ο ίδιος, σε δημοσίευμα του περιοδικού «Forbes», διαφήμιζε το κατασκοπευτικό «μαύρο βαν» που είχε εισαχθεί στην Κύπρο ως «μετεωρολογικός εξοπλισμός». Κατόπιν διαπιστώθηκε σοβαρή παραβίαση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας όπου, με το πρόσχημα της βελτίωσης του δικτύου Wi-Fi, εγκαταστάθηκαν κεραίες που υπέκλεπταν δεδομένα από τις εκατομμύρια συσκευές των ταξιδιωτών. Η υπόθεση δεν έφτασε ποτέ στη Δικαιοσύνη, καθώς η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε την ποινική δίωξη επικαλούμενη πολύπλοκα τεχνικά ζητήματα, επιβάλλοντας απλώς ένα διοικητικό πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ στην εταιρεία. Φεύγοντας από τη Λευκωσία, όμως, ο Ντίλιαν μετέφερε τη δράση του στην Ελλάδα…

Από Λευκωσία σε Αθήνα

Οπως προκύπτει από το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής PEGA του Ευρωκοινοβουλίου, δημοσιεύματα και καταθέσεις στην ελληνική δίκη των επιχειρηματιών του Predator, η μετεγκατάσταση της εταιρείας Intellexa και η άφιξη του λογισμικού στο ελληνικό έδαφος προέκυψε από ένα πλέγμα πολιτικών και επιχειρηματικών διασυνδέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το πρόσωπο – κλειδί φέρεται ότι ήταν ο κύπριος δικηγόρος και πρώην στέλεχος του ΔΗΣΥ Αλέξανδρος Σίνκα που φέρεται ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις τόσο με τον συνιδρυτή της Intellexa Αβραάμ Αβνί όσο και με τα τότε ισχυρά πρόσωπα του Μεγάρου Μαξίμου, με τα οποία τους ένωνε δραστηριοποίηση στο ευρωπαϊκό κεντροδεξιό κόμμα, το ΕΛΚ. Με τον Γρηγόρη Δημητριάδη φέρεται ότι ήταν μαζί στο προεδρείο της EDS, της φοιτητικής οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την περίοδο 2003-2004. Σύμφωνα πάντοτε με όσα καταγράφονται στα πρακτικά της δίκης και της εξεταστικής PEGA, αυτός φέρεται ότι έκανε τις συστάσεις των στελεχών της Intellexa με τους έλληνες πελάτες της.

Διχοτόμηση της έρευνας;

Για να σας φέρω στα δικά μας ξανά, θυμίζω ότι το δικαστήριο διέταξε νέα έρευνα, προσθέτοντας επτά επιπλέον πρόσωπα, Ελληνες και Ισραηλινούς, οι οποίοι θα ερευνηθούν, μεταξύ άλλων, για κατασκοπεία. Ενώ στο σκεπτικό του δικαστή υποδεικνύονται και τα στοιχεία που προέκυψαν στη δίκη για τη σύνδεση του Predator με την ΕΥΠ. Οι πληροφορίες λένε, λοιπόν, ότι επικρατεί το σενάριο της διχοτόμησης της έρευνας. Δηλαδή, κάποια αδικήματα (π.χ. ψευδορκίες) να ερευνηθούν από εισαγγελέα Πρωτοδικών. Και το κομμάτι που αφορά την κατασκοπεία και το κοινό κέντρο ΕΥΠ – Predator, να ανατεθεί σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δηλαδή εκεί που εξεδόθη το «πόρισμα Ζήση». Πηγή μου με γνώση της υπόθεσης μου επεσήμανε, αντί σχολίου, μια σχετική αναφορά του Ευάγγελου Βενιζέλου στο προχθεσινό άρθρο του στα «ΝΕΑ». «Το πεδίο της εισαγγελικής έρευνας είναι πολύ συγκεκριμένο και απλό», έγραψε και «μπορεί προφανώς να το διεκπεραιώσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών χωρίς τη βοήθεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που ελπίζω ότι θα φανεί τώρα σοφότερη και αυτοπροστατευτική».

Τιμητικά γαλόνια στο «Πεντάγωνο»

Την απονομή ανώτατων τιμητικών βαθμών σε στελέχη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας αποφάσισε ο Νίκος Δένδιας, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Κατ’ αρχάς, στον γενικό γραμματέα του ΥΠΕΘΑ Αντώνη Οικονόμου, στον οποίο απονεμήθηκε ο βαθμός του αρχιπλοιάρχου επί τιμή, ύστεα από παρουσία πέραν των δέκα ετών στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ως ειδικός και γενικός γραμματέας του. Ενώ, παράλληλα, έγινε γνωστή η απονομή του ίδιου βαθμού και στον Διονύση Κολοβό, νομικό σύμβουλο του υπουργείου και αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.