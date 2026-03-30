Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς διανύει μία από τις πιο παραγωγικές και ουσιαστικές χρονιές της καριέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αποτελώντας βασικό πυλώνα στη δημιουργική λειτουργία της ομάδας.

Ο σέρβος μεσοεπιθετικός δεν ξεχωρίζει μόνο για την έντονη συμμετοχή του στο παιχνίδι, αλλά κυρίως για την επιρροή που ασκεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, εκεί όπου κρίνονται οι περισσότερες φάσεις.

Μετρώντας ήδη 17 ασίστ σε 38 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δημιουργούς, σε ένα επίπεδο που τον φέρνει δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η φετινή παρουσία του τον τοποθετεί στην ίδια «κατηγορία» με ποδοσφαιριστές όπως ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Φρανσίσκο Τρινκάο, ενώ έχει ήδη αφήσει πίσω του σε δημιουργία παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Βινίσιους Ζούνιορ, κάτι που αποτυπώνει με σαφήνεια το υψηλό επίπεδο της φετινής του απόδοσης. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή της σχετικής λίστας, με ονόματα όπως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Λουίς Ντίαζ και ο Αράλ Σιμσίρ να προηγούνται οριακά.

Με τη σεζόν να μπαίνει στην τελική της ευθεία και τα πλέι οφ να πλησιάζουν, ο Ζίβκοβιτς έχει μπροστά του την ευκαιρία να ανέβει ακόμη περισσότερο και να διεκδικήσει μια θέση στην ελίτ των δημιουργών.

Σε επίπεδο ΠΑΟΚ, έχει ήδη ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό. Το προηγούμενο ρεκόρ του στις ασίστ είχε σημειωθεί τη σεζόν της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όταν είχε φτάσει τις 14, συνδυάζοντας δημιουργία και εκτέλεση.

Φέτος, ωστόσο, ο ρόλος του είναι πιο εξειδικευμένος: με 6 γκολ, αλλά σαφώς μεγαλύτερη έμφαση στην οργάνωση και την τελική πάσα, λειτουργεί ως ο παίκτης που «διαβάζει» τη φάση πριν καν εξελιχθεί. Αυτό ακριβώς αποτελεί και το μεγαλύτερο όπλο για τον ΠΑΟΚ.

Ο Ζίβκοβιτς δεν περιορίζεται σε απλές ασίστ, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις, ανοίγει διαδρόμους, τροφοδοτεί με ακρίβεια τους συμπαίκτες του και έχει την ικανότητα να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με μόνο μία ενέργεια.

Παράλληλα, το ελληνικό στοιχείο έχει έντονη παρουσία και σε διεθνές επίπεδο, με τον πρώην συμπαίκτη του Ζίβκοβιτς, Χρήστο Τζόλη, να συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς, την ώρα που στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Μίκαελ Ολίσε της Μπάγερν Μονάχου.

Για να συμβεί βέβαια αυτό, θα πρέπει ο Ζίβκοβιτς να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο σέρβος τέθηκε νοκάουτ στην προθέρμανση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, στις 8 Μαρτίου, όταν και αρχικά είχε δηλωθεί στην ενδεκάδα όμως δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και αντικαταστάθηκε πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

Οι Ασπρόμαυροι δεν είχαν αναφέρει τίποτα για τον Ζίβκοβιτς και απλώς γνωστοποιήθηκε πως αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις, που τον έχουν αναγκάσει να κλείσει σχεδόν έναν μήνα εκτός δράσης, καθώς στην καλύτερη περίπτωση, αν επιστρέψει στην πρεμιέρα των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό, θα το κάνει τέσσερις εβδομάδες μετά την τελευταία του προσπάθεια να αγωνιστεί.

Στην περίπτωση Ζίβκοβιτς υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου καθώς δεν δόθηκε όχι μόνο χρονοδιάγραμμα επιστροφής, αλλά ούτε καν εξετάσεις, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να επιλέγουν φέτος μια εντελώς διαφορετική πολιτική αναφορικά με τους τραυματισμούς και όλα τα ιατρικά θέματα που σχετίζονται με τους ποδοσφαιριστές.