Πριν από λίγες μέρες ο Κέβιν Ντουράντ ανέβηκε στην πέμπτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ. Προκάλεσε αίσθηση το επίτευγμά του κυρίως επειδή έριξε μία θέση πιο κάτω τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν. Αλλά και επειδή στα 38 του χρόνια εξακολουθεί να παίζει και να σκοράρει σαν έφηβος.

Οπως ο ΛεΜπρον Τζέιμς, ο μακροβιότερος αθλητής στα χρονικά της λίγκας. Βαδίζει στα 42 του κι ακόμα σπάει ρεκόρ σε διάφορους τομείς της στατιστικής, με την οποία ο κόσμος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού λατρεύει να ασχολείται. Οι Αμερικανοί αγαπούν να βλέπουν το μπάσκετ και μέσα από τους αριθμούς, επομένως έχουν επινοήσει ρεκόρ για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στη διάρκεια ενός αγώνα πάνω στο παρκέ.

Για παράδειγμα, πρόσφατα μάθαμε ότι ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε τους Λέικερς σε ένα σερί εννέα νικών σκοράροντας κατά μέσο όρο 40 πόντους σε καθέναν από αυτούς τους εννέα αγώνες. Κανένας άλλος αθλητής δεν έχει καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ, πλην ενός. Του Ουίλτ Τσάμπερλεν πριν από έξι δεκαετίες.

Αυτό είναι ένα ρεκόρ όχι από εκείνα με τα οποία ο πολύς κόσμος είναι εξοικειωμένος. Δεν είναι πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ, εύστοχα σουτ, δεν αφορά στατιστικές κατηγορίες που τις ξέρουν όλοι. Είναι ασυνήθιστο. Και υπάρχουν κι άλλα σαν και αυτό.

Ο θρυλικός Ουίλτ Τσάμπερλεν κατέχει δύο. Είναι, κατ’ αρχάς, ο αθλητής που έχει σκοράρει τους περισσότερους πόντους όχι μόνο σε νίκη (γνωστό αυτό, είναι οι περίφημοι 100 πόντοι που πέτυχε εναντίον των Νικς τον Μάρτιο του 1962), αλλά και σε ήττα της ομάδας του. Σε ένα παιχνίδι με τους Λέικερς τον Δεκέμβρη του 1961 σκόραρε 78 πόντους, αλλά οι Φιλαδέλφεια Ουόριορς, όπου αγωνιζόταν τότε, έχασαν ύστερα από τρεις παρατάσεις με 151-147.

Ο Τσάμπερλεν έχει ένα ακόμα ρεκόρ που δεν πρόκειται να καταρριφθεί ποτέ. Με τα περισσότερα λεπτά που μπορεί να παίξει κανείς σε έναν αγώνα ΝΒΑ να είναι 48, αυτός είχε τη σεζόν 1961-62 μέσο χρόνο συμμετοχής… 48,5 λεπτά! Πώς είναι αυτό δυνατό; Υπολογίζονται και τα λεπτά των αγώνων που κρίθηκαν στην παράταση. Και πρακτικά σημαίνει ότι ο Τσάμπερλεν δεν έβγαινε ποτέ από τον αγώνα.

Το ρεκόρ αστοχίας στα τρίποντα σε ένα παιχνίδι μοιράζονται δύο κατά τα άλλα σπουδαίοι σκόρερ. Οταν έπαιζε στους Χιούστον Ρόκετς ο Τζέιμς Χάρντεν είχε το ελεύθερο να σουτάρει όποτε ήθελε και κάπως έτσι είχε καταφέρει να αστοχήσει σε 16 τρίποντα όχι σε έναν μόνο αγώνα, αλλά σε έξι διαφορετικούς! Σε δύο μάλιστα εξ αυτών είχε μόλις 1/17 τρίποντα. Δεκαέξι άστοχα τρίποντα είχε επιχειρήσει και ο Ντέιμον Στουνταμάιρ των Μπλέιζερς σε έναν αγώνα με τους Ουόριορς το 2005. Είχε σουτάρει σε εκείνο το παιχνίδι 5/21 τρίποντα.

Ο πιο άστοχος παίκτης στις βολές είναι με διαφορά ο σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αντρέ Ντράμοντ. Στον αγώνα με τους Ρόκετς τον Γενάρη του 2016 σούταρε 36 φορές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, αλλά ευστόχησε μόνο στις 13! Κι αυτές οι 23 άστοχες βολές είναι ρεκόρ, που θα μείνει για πολλά χρόνια ακατάρριπτο. Ο παίκτης που έχει τις περισσότερες άστοχες βολές σε ένα παιχνίδι χωρίς να ευστοχήσει σε καμία είναι ο Σακίλ Ο’Νιλ. Είχε 0/11 ως παίκτης των Λέικερς σε έναν αγώνα με τους Σιάτλ Σουπερσόνικς το 2000.

Σε κάρφωμα θεωρητικά δεν γίνεται να αστοχήσεις, στην πράξη όμως δεν είναι λίγοι αυτοί που αστοχούν, κυρίως όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι πολύ θεαματικό. Ο σέντερ ΝτεΑντρέ Τζόρνταν έχει χάσει 300 καρφώματα στην καριέρα του, τα περισσότερα από κάθε άλλον στην ιστορία του ΝΒΑ. Ενώ ο Μαρίς Σπάιτς των Σίξερς το… τερμάτισε σε έναν αγώνα με τους Νάγκετς το 2012, όταν έκανε airball σε κάρφωμα!

Ο παίκτης που έχει αποβληθεί με έξι φάουλ πιο γρήγορα από κάθε άλλον στα χρονικά είναι ο Μπούμπα Γουέλς. Eνας φόργουορντ που έπαιξε όλη κι όλη μία σεζόν στο ΝΒΑ με το Ντάλας (1997-98) και πέρασε για μια χρονιά κι από τα μέρη μας φορώντας τη φανέλα της Δάφνης (2001-02). Σε ένα παιχνίδι των Μάβερικς εναντίον των Μπουλς ο κόουτς Ντον Νέλσον τον έριξε στο παρκέ με την εντολή να κάνει συνεχώς φάουλ και να στέλνει στις βολές στον Ντένις Ρόντμαν, που συνήθως ήταν άστοχος από τη γραμμή. Δίνοντας ρεσιτάλ ευσυνειδησίας ο Γουέλς χρειάστηκε μόλις 2 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για να κάνει έξι φάουλ, να αποβληθεί και να κάνει το ρεκόρ της πιο γρήγορης αποβολής. Το πρόβλημα ήταν πως ο Ρόντμαν αποδείχθηκε εύστοχος στις βολές (9/12), οι Μπουλς νίκησαν και η… αυτοθυσία του πήγε χαμένη.