Ο πόλεμος έχει μπει πλέον για τα καλά στις ζωές μας. Οχι μόνο εξαιτίας των ειδήσεων, εικόνων και βίντεο που κατακλύζουν τις οθόνες κινητών και τηλεοράσεων, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες. Αλλά, κυρίως, επειδή διεξάγεται στη γειτονιά μας, με την Ελλάδα να μην είναι ούτε αδιάφορη ούτε αμέτοχη.

Σε αυτό το φόντο, «ΤΑ ΝΕΑ» διοργάνωσαν μια διαδικτυακή έρευνα, μέσω της ιστοσελίδας μας tanea.gr, θέτοντας ευθέως το ερώτημα «Τι θα έκανες σε περίπτωση εμπλοκής της Ελλάδας σε πόλεμο;». Η μεγάλη συμμετοχή απέδειξε το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις εξελίξεις. Οσο για τις απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικές και κρύβουν και εκπλήξεις.

Πατρίδα και επιστράτευση

Συγκεκριμένα, το 73,8% θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό να υπερασπίσει την πατρίδα του, έναντι του 26,2% που απαντά αρνητικά. Επίσης, στην ερώτηση «Αν γινόταν επιστράτευση, θα προσπαθούσες να την αποφύγεις;», σχεδόν ο ένας στους δύο (46,4%) απάντησε αρνητικά, ενώ το 41,8% επέλεξε το «ναι» ή «μάλλον ναι».

Οι απαντήσεις, ωστόσο, στο ζήτημα της επιστράτευσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα: Οι νεότεροι, στις ηλικίες από 18 ως και 35 ετών, στέκονται αρνητικά απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ από εκεί και πάνω υπερτερούν οι θετικές απαντήσεις. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, με βάση τις απαντήσεις σε άλλο ερώτημα, οι δύο στους τρεις (67,8%) θεωρούν πως οι νέοι σήμερα δεν είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν – με το αντίστοιχο ποσοστό στις τάξεις των ίδιων των νέων να ξεπερνά σαφώς το 70%.

Όταν τίθεται το ζήτημα «εάν η Ελλάδα εμπλεκόταν σε πόλεμο, ποια θα ήταν η πρώτη σου αντίδραση», μόλις ο ένας στους 10 (9,5%) θεωρεί πως θα καταλαμβανόταν από πανικό. Αντιθέτως, το 38,1% απαντά πως θα αναζητούσε περισσότερες πληροφορίες, το 26,8% ότι θα επιδείκνυε ψυχραιμία, ενώ υπάρχει και ένα 25,7% που λέει ξεκάθαρα πως θα προετοιμαζόταν για δράση.

Μη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δεν δείχνει ικανή να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους πολίτες. Απόδειξη το γεγονός ότι το 68,1% απάντησε στη σχετική ερώτηση πως δεν θα την εμπιστευόταν στη διαχείριση μιας πολεμικής κρίσης, έναντι μόλις 17,1% που έχει την αντίθετη άποψη.

Και εδώ, η νεολαία εμφανίζεται εξαιρετικά πιο δύσπιστη: Στις ηλικίες 18-25 ετών, το 79,71% απάντησε «όχι», το 13,31% «δεν είναι σίγουρο» και το 6,97% «ναι». Στην ομάδα 26-35 ετών, το 75,98% απάντησε «όχι», το 6,24% «δεν είναι σίγουρο» και το 11,74% «ναι».

Στην ηλικιακή κατηγορία 36-50 ετών, το 67,53% απάντησε «όχι», το 14,71% «δεν είναι σίγουρο» και το 17,74% «ναι».

Τέλος, στους 51 και άνω, το 54,71% απάντησε «όχι», το 18,05% «δεν είναι σίγουρο» και το 28,23% «ναι».

Επίσης, προσοχή αξίζει να δοθεί στις απαντήσεις που δόθηκαν σε δύο ακόμη ερωτήσεις. Ετσι, πάνω από τους 6 στους 10 (60,8%) θεωρούν «καθόλου σημαντικό» το να συμμετέχουν σε πόλεμο εκτός συνόρων με συμμάχους της Ελλάδας, ενώ ένα επιπλέον 18,2% το θεωρεί «λίγο σημαντικό». Επίσης, σε περίπτωση που η χώρα εμπλεκόταν άμεσα σε πόλεμο, περίπου οι μισοί (47%) απαντούν πως δεν θα σκέφτονταν να φύγουν στο εξωτερικό για ασφάλεια, έναντι 35,9% που απαντούν θετικά.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν και αρκετά από τα σχόλια τα οποία συνόδευσαν την έρευνα, καθώς αποτυπώνουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων και στάσεων απέναντι στο ενδεχόμενο πολέμου και άμεσης εμπλοκής της χώρας. «Στο πλευρό της πατρίδας αν υποστεί επίθεση» έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία, ενώ ο Γιώργος, στο ίδιο περίπου μήκος κύματος μαζί της, δήλωσε πρόθυμος να πολεμήσει «μόνο σε άμυνα για την πατρίδα και την οικογένεια».

Από την πλευρά του, ο Χριστόφορος σημείωσε πως «δεν θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια κανενός. Ας πάνε πρώτοι γραμμή οι γιοι αυτών που μας λένε να πεθάνουμε για την πατρίδα και συζητάμε μετά την κατάταξη!». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Λεωνίδας, σχολίασε: «Σε πόλεμο εκτός συνόρων δεν θα πάει κανείς. Εδώ μέσα πάω πρώτη γραμμή για άμυνα. Οχι για να κάνω πλούσιο τον Ισραηλινό και τον Αμερικανό για τα πετρέλαια».