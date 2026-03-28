Ο Τραμπ κερδίζει χρόνο προκειμένου να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ, πρώην ανώτατος διοικητής των νατοϊκών δυνάμεων στην Ευρώπη. Ο βρετανός στρατηγός προειδοποιεί ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και θεωρεί ότι πρέπει το ΝΑΤΟ να διπλασιάσει την αντιπυραυλική του άμυνα για να αντιμετωπίσει τη ρωσική και ιρανική απειλή.

Ποια είναι η στρατηγική του Τραμπ σε αυτό το σημείο του πολέμου;

Δεν υπάρχει στρατηγική. Ο Τραμπ την επινοεί καθώς προχωράει. Δεν υπάρχει σαφής τελική κατάσταση. Σαφώς οι Ιρανοί δεν έχουν αποτύχει. Εχουμε περάσει το σημείο καμπής στο οποίο ο Τραμπ θα μπορούσε να πει, κήρυξα τη νίκη και προχωράω. Είναι παγιδευμένος.

Τι πιθανότητες έχει να πετύχει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ;

Οσο το Ιράν κρατάει τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ χάνει. Το Ιράν έχει πληγεί μαζικά. Ο στρατός του έχει καταρρακωθεί. Ομως, υπάρχει μια φράση του Κίσινγκερ από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, η οποία είναι σχετική. Είπε ότι οι αντάρτες κερδίζουν αν δεν χάσουν, ο συμβατικός στρατός χάνει αν δεν κερδίσει. Το Ιράν είναι οι αντάρτες. Το Ιράν δεν χάνει όσο κρατάει τα Στενά του Ορμούζ. Εχουν βάλει τους Αμερικανούς σε έναν στρατηγικά ασφυκτικό κλοιό.

Ο Τραμπ έχει δύο επιλογές. Φεύγει, αλλά αυτό θα σήμαινε απόλυτη ταπείνωση, ή ενισχύει τις δυνάμεις του, κλιμακώνει και ξεκινά μια επιχείρηση για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Οι Ιρανοί δεν πρόκειται να του δώσουν τα Στενά χωρίς μάχη και οι αμφίβιες επιχειρήσεις είναι οι πιο δύσκολες, ιδίως σε μια ορεινή, βραχώδη ακτογραμμή ερήμου, με τις θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς.

Οι Ιρανοί έχουν ακόμα ικανότητες, είναι σε θέση να εκτοξεύσουν βαλλιστικούς πυραύλους. Αλλά δεν χρειάζονται, παρά πολλά φθηνά drones που εκτοξεύονται από εκατοντάδες μίλια μακριά από την ενδοχώρα για να χτυπήσουν πλοία στο Ορμούζ.

Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση. Ο αμερικανικός στρατός είναι πανίσχυρος, αλλά δεν πρόκειται απλώς για μια απλή επιχείρηση βομβαρδισμού. Χρειάζεται ικανότητες για να καταστείλει drones που εκτοξεύονται από κρυφές θέσεις μιας τεράστιας περιοχής του Ιράν. Οι πιθανότητες επιτυχίας μιας τέτοιας επιχείρησης είναι 10%. Εάν αποτύχει, θα είναι μια καθοριστική καταστροφή για την Αμερική. Με αρχαιοελληνικούς όρους, αυτή είναι η Σαλαμίνα. Αλλά οι Πέρσες τώρα είναι οι Ελληνες και οι Αμερικανοί είναι οι Πέρσες.

Πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι θα εμπλακούν;

Απολύτως όχι. Οι Ευρωπαίοι θα παραμείνουν σταθεροί σε αυτό. Η εμπιστοσύνη στην Αμερική έχει κλονιστεί. Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση κατά της Γροιλανδίας. Προσπαθεί να επιβάλει μια συμφωνία συνθηκολόγησης στην Ουκρανία. Ξεκινώντας αυτόν τον πόλεμο, έμμεσα βοηθάει τον Πούτιν.

Θα συνεργαστούν τα κράτη του Κόλπου με τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν;

Ακούω ότι η Σαουδική Αραβία μπορεί να το κάνει. Τα κράτη του Κόλπου βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δέχονται επίθεση από το Ιράν, πρέπει να αμυνθούν και μέχρι στιγμής έχουν παραμείνει σχετικά συγκρατημένα. Το πρόβλημα είναι ότι όσο περισσότερο η Αμερική και το Ισραήλ εντείνουν τις προσπάθειές τους, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απειλή για τα κράτη του Κόλπου. Θα είναι υπαρξιακή, ιδιαίτερα αν χτυπηθούν μονάδες αφαλάτωσης. Μπορεί να συνεργαστούν, αλλά θα είναι ολοένα και πιο συγκρατημένα. Ο Τραμπ και το Ισραήλ έχουν καταστρέψει τον Κόλπο ως καταφύγιο ειρήνης. Δεν θα το ξεχάσουν.

Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί ο Τραμπ να εξαπολύσει επίθεση για να αποκτήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ;

Αν ήμουν στην κεντρική διοίκηση, θα ήθελα να έχω κάθε ενίσχυση πριν ξεκινήσω. Θα περίμενα, επομένως, μέχρι να φτάσει η δεύτερη εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών από την Καλιφόρνια. Αυτό δεν είναι πιθανό να γίνει πριν από τα μέσα Απριλίου. Παράλληλα όμως όσο υπάρχει αναμονή ο καιρός ζεσταίνεται, οι Ιρανοί επωφελούνται επειδή προετοιμάζονται, ενώ θα πρέπει να συνεχίζεται ο βομβαρδισμός κατά του Ιράν. Και φυσικά οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να χτυπούν τις χώρες του Κόλπου. Από αυτή την άποψη υπάρχει πίεση να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Κινδυνεύει η Ευρώπη από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους;

Αν το Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους στο Ντιέγκο Γκαρσία, σαφώς μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ χρειάζεται τώρα να διπλασιάσει την αντιπυραυλική του άμυνα και όλες τις απαιτούμενες ικανότητες, επειδή είναι απαραίτητες τόσο εναντίον των Ρώσων όσο και εναντίον των Ιρανών.

Εχει αιφνιδιαστεί ο αμερικανικός στρατός από την ιρανική αντίδραση;

Αιφνιδιάστηκαν επειδή σαφώς απέτυχαν να προβλέψουν την έναρξη ενός περιφερειακού πολέμου. Ηταν αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών να εντοπίσουν ότι μετά τις επιθέσεις του Ιουνίου σε πυρηνικές εγκαταστάσεις το Ιράν άρχισε να προετοιμάζεται για περιφερειακό πόλεμο και για αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα. Αν δεν τονίστηκε η απειλή στα Στενά του Ορμούζ ή ενός περιφερειακού πολέμου, αυτό αφήνει δύο σκέψεις.

Η μία είναι ότι δεν έγινε πολεμικός σχεδιασμός, το οποίο δείχνει ανικανότητα και αμέλεια. Η άλλη, ότι έκαναν, αλλά ποτέ δεν εκτίμησαν πραγματικά την απειλή. Νόμιζαν ότι ο βομβαρδισμός θα ήταν αρκετός για να καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς.

Θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο πόλεμος;

Ναι. Γιατί ακόμα κι αν οι Αμερικανοί καταφέρουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, αυτό δεν τερματίζει τον πόλεμο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο; Ενας παρατεταμένος πόλεμος, στον οποίο ο Τραμπ βαδίζει προς την Τεχεράνη για να αλλάξει το καθεστώς κατά τα πρότυπα του Ιράκ το 2003. Ετσι, ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ.