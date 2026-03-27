Σε ιδιωτική ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δέχθηκε εκπροσώπους της Διεθνούς Ενωσης Εξορκιστών (AIE), οι οποίοι παρουσίασαν έκθεση σχετικά με την αυξανόμενη εξάπλωση φαινομένων αποκρυφισμού, εσωτερισμού και σατανισμού, καθώς και τις πνευματικές συνέπειες που αυτά επιφέρουν σε πιστούς ανά τον κόσμο.

Η Ενωση ζήτησε από τον Ποντίφικα να διασφαλίσει ότι κάθε επισκοπή θα διαθέτει έναν ή περισσότερους επαρκώς εκπαιδευμένους ιερείς εξορκιστές. Το αίτημα δεν περιορίζεται στον αριθμό, αλλά εστιάζει κυρίως στην ποιότητα της εκπαίδευσης, με έμφαση στη συστηματική κατάρτιση στα ιερατικά σεμινάρια, στην εξειδίκευση νέων επισκόπων και στην καθιέρωση σαφών κριτηρίων διάκρισης για τη διαχείριση ιδιαίτερα ευαίσθητων ποιμαντικών περιπτώσεων.

Σύμφωνα με τον Φραντσέσκο Μπαμόντε, αντιπρόεδρο της Ενωσης, η αδιαφορία απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα αφήνει πολλούς πιστούς χωρίς επαρκή υποστήριξη σε περιόδους έντονου πνευματικού πόνου. Οπως υπογράμμισε, αυτό μπορεί να οδηγήσει ορισμένους σε ακατάλληλες ή επικίνδυνες λύσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια σοβαρή, συνετή και βασισμένη στο Ευαγγέλιο ποιμαντική προσέγγιση.

Στο πλαίσιο της ακρόασης, οι εκπρόσωποι της Ενωσης προσέφεραν στον Πάπα το βιβλίο «Guidelines for the Ministry of Exorcism», το οποίο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση της συγκεκριμένης διακονίας. Παράλληλα, του παρέδωσαν εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ από το προσκύνημα του Ιερού του Μόντε Σαντ’Αντζελο, ενός τόπου με ιδιαίτερη σημασία για την καθολική παράδοση.

Ο Πάπας αναφέρθηκε επίσης με εκτίμηση στον Γκαμπριέλε Αμόρθ, ιδρυτή της Διεθνούς Ενωσης Εξορκιστών, επισημαίνοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση και οργάνωση της σύγχρονης πρακτικής των εξορκισμών. Πλέον, η Καθολική Εκκλησία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση που δεν αφορά μόνο την πίστη, αλλά και τις βαθύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές μεταβολές της σύγχρονης εποχής.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τον αποκρυφισμό δεν αποτελεί αποκλειστικά θρησκευτικό ζήτημα. Πολλοί κοινωνιολόγοι και ερευνητές συνδέουν την εξάπλωσή του με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι οικονομικές κρίσεις, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η τεχνολογική μετάβαση και η αίσθηση απώλειας νοήματος που βιώνουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Σε περιόδους έντονων κοινωνικών αλλαγών, οι άνθρωποι συχνά στρέφονται σε εναλλακτικά συστήματα πίστης ή πρακτικές που υπόσχονται προσωπική δύναμη, προστασία ή «πνευματική αφύπνιση».

Το αν η έκκληση για περισσότερους εξορκιστές θα οδηγήσει σε ουσιαστική ενίσχυση της πίστης ή θα προκαλέσει νέες συζητήσεις για τον ρόλο της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι το Βατικανό αναγνωρίζει πως οι πνευματικές αναζητήσεις των ανθρώπων σήμερα είναι πιο σύνθετες από ποτέ.