Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε. Στην περίπτωση του Αρη, είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι τα έκανε μαντάρα… Το θέμα, ωστόσο, είναι και ο τρόπος που κατέληξε σε αυτό.

Τι λειτούργησε σωστά; Τι δεν πήγε όπως αναμενόταν; Και κυρίως, τι χρειάζεται άμεση βελτίωση; Στην περίπτωση του Αρη, τα θετικά ήταν λίγα, τα αρνητικά πολλά και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται… μαζικές, αν θέλει η ομάδα να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην τελευταία ευκαιρία της για την 5η θέση.

Η regular season για τους Θεσσαλονικείς χαρακτηρίστηκε από αρνητικές επιδόσεις, με βασικότερο «αγκάθι» τη συγκομιδή βαθμών.

Οι 30 που συγκέντρωσαν αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση της τελευταίας οκταετίας, επιβεβαιώνοντας ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια: τις απώλειες απέναντι σε θεωρητικά πιο αδύναμους αντιπάλους. Ενα στοιχείο που, για ακόμη μία σεζόν, κόστισε το κάτι παραπάνω και κράτησε τον Αρη μακριά από την τετράδα.

Τι δείχνει η… νεκροψία

Οι απώλειες απέναντι σε ομάδες εκτός των ντέρμπι μοιάζουν για τον Αρη με μια χρόνια παθογένεια που επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο. Η τάση είναι ξεκάθαρα ανοδική: από τους 20 χαμένους βαθμούς τη σεζόν 2023-24, στους 24 πέρυσι και στους 28 φέτος. Ρυθμοί που δεν συνάδουν με ομάδα που θέλει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο και να πλασαριστεί στην τετράδα.

Σε σχέση με άλλες χρονιές, τα πράγματα πήγαν φέτος στραβά και στα ντέρμπι, εκεί όπου φέτος ο Αρης απέτυχε πλήρως. Σε οκτώ μεγάλα ματς πρωταθλήματος δεν πανηγύρισε ούτε μία νίκη, μαζεύοντας μόλις τέσσερις βαθμούς, όλους από ισοπαλίες στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Κανένα θέμα με Ηρακλή και Αθανασιάδη

Ο έλληνας κίπερ αποτελεί το πιο… hot όνομα φέτος για τον Αρη. Με τις εμφανίσεις του, έχει κρατήσει τους Κιτρινόμαυρους όρθιους ουκ ολίγες φορές, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων από Ελλάδα και εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτές, ο Ηρακλής και η Αλάνιασπορ.

Οσον αφορά τον Γηραιό, χθες κυκλοφόρησαν φήμες που θέλουν τον 32χρονο κίπερ μία ανάσα από τους Κυανόλευκους.

Ωστόσο κάτι τέτοιο απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, όσο και η πρόταση που του κατέθεσαν από τα χρήματα τα οποία λαμβάνει στον Αρη. Ο Αθανασιάδης δίνει προτεραιότητα στους Κιτρινόμαυρους, τη στιγμή βέβαια που δεν κλείνει την πόρτα και στο εξωτερικό.

Η ομάδα επέστρεψε από χθες στις προπονήσεις και ξεκίνησε την προετοιμασία της για την πρεμιέρα… τελικό των πλέι οφ στην έδρα του Λεβαδειακού. Τεχέρο – Μεντίλ είναι ξανά διαθέσιμοι και μειώνουν τα προβλήματα του Μιχάλη Γρηγορίου, όπως και το… διαβατήριο του Μπενχαμίν Γκαρέ.

Ο Αργεντινός λογιζόταν ως μη κοινοτικός το τελευταίο δίμηνο. Από τη στιγμή όμως που ανανεώθηκε το ιταλικό διαβατήριο που κατέχει, ανοίγει μία ακόμη θέση ξένου στην αποστολή της ομάδας.