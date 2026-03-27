To Χόλιγουντ ετοιμάζεται να αποτίσει φόρο τιμής στις μεγάλες κυρίες της rock ‘n’ roll μουσικής. Με νέες ταινίες μεγάλου μήκους στα σκαριά για τις Λίντα Ρόνσταντ, Ρόνι Σπέκτορ, Τζάνις Τζόπλιν, Σίστερ Ροζέτα Θαρπ και Κας Ελιοτ, θα έχει ενδιαφέρον πώς αποτυπώνονται στο σελιλόιντ οι ζωές τους. Επειδή και η μουσική έχει άρωμα γυναίκας.

Προσφάτως η αμερικανική εταιρεία A24 ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για την τραγουδίστρια Ρόνι Σπέκτορ, με πρωταγωνίστρια τη Ζεντάγια, θα σκηνοθετηθεί από τον Μπάρι Τζένκινς. Η ταινία, με τίτλο «Be My Baby» (πρόκειται για το iconic σινγκλ των Ronettes), βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Σπέκτορ του 1990 «Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness, or, My Life as a Fabulous Ronette». Ο θρύλος του γυναικείου συγκροτήματος επέλεξε προσωπικά τη Ζεντάγια για να την υποδυθεί λίγο πριν από τον θάνατό της το 2022. «Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τη ζωή σας μαζί μου, μπορούσα να ακούω τις ιστορίες σας για ώρες ολόκληρες», έγραψε η Ζεντάγια σε ένα αφιέρωμα τότε. «Ελπίζω να σας κάνω περήφανους».

Το «Be My Baby» είναι μόνο μία από τις πολλές πολύ δημοφιλείς βιογραφικές ταινίες γυναικών μουσικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην αφετηρία για να πάρουν σάρκα και οστά. Υπάρχει επίσης η πολυαναμενόμενη ταινία για τον ροκ θρύλο Τζάνις Τζόπλιν, με πρωταγωνίστρια τη Σέιλιν Γούντλεϊ, καθώς και μια ταινία για την εμβληματική Λίντα Ρόνσταντ. Τη δυναμική τραγουδίστρια θα υποδυθεί η Σελένα Γκόμεζ, ενώ σε μια άλλη ταινία η Λίζο θα υποδυθεί την πρωτοπόρο κιθαρίστρια Σίστερ Ροζέτα Θαρπ. Επιπλέον, τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε η βιογραφική ταινία της Κας Ελιοτ (μέλος του συγκροτήματος The Mamas & the Papas) με τίτλο «My Mama, Cass» (παρόλο που στην ίδια δεν άρεσε ποτέ το παραπάνω προσωνύμιο). Πρωταγωνίστρια θα είναι η ηθοποιός Τζέσικα Γκάνινγκ. Η δε ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο ανάπτυξης.

Ολες αυτές οι ταινίες ακολουθούν μια σειρά από επιτυχημένες βιογραφικές ταινίες για άνδρες. Προφανώς την περσινή ταινία του Μπομπ Ντίλαν «A Complete Unknown», η οποία συγκέντρωσε υποψηφιότητες για Oσκαρ (με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ) αλλά και άλλες ταινίες που αναφέρονται στις ζωές των Ελβις, Ελτον Τζον, Μπομπ Μάρλεϊ, Mötley Crüe και του Ρόμπι Γουίλιαμς – ενώ σύντομα θα δούμε στις αίθουσες και το «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον.

Καθυστερήσεις

Αυτά τα πρότζεκτ είναι γνωστό ότι χρειάζονται χρόνια για να υλοποιηθούν και συχνά καταρρέουν λόγω εμπλοκών με τις κληρονομιές και τα μουσικά δικαιώματα των μουσικών. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γούντλεϊ χτύπησε το ξύλο στο γραφείο του παρουσιαστή Τζίμι Φάλον για να μη γρουσουζέψει τις πιθανότητες να γίνει η ταινία με την Τζόπλιν («Janis Joplin: Get It While You Can»). «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό εδώ και επτά χρόνια», είπε στην τηλεοπτική εκπομπή. «Είναι μια τόσο groovy κοπέλα. Εφερε πραγματικά το φως σε αυτόν τον πλανήτη με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο», δήλωσε τότε η ίδια.

Το πρότζεκτ Τζόπλιν, σε παραγωγή της Σέιλιν Γούντλεϊ και με την υποστήριξη της Temple Hill Entertainment, αποκαλύφθηκε σε δελτίο Τύπου της Επιτροπής Κινηματογράφου της Καλιφόρνιας τον περασμένο Σεπτέμβριο, χορηγώντας στην ταινία φορολογική έκπτωση. «[Είναι] ένα τόσο καταπληκτικό δώρο για αυτή την ταινία, επειδή στην πραγματικότητα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε γυρίσματα στην Καλιφόρνια, κάτι που σπάνια συμβαίνει στις μέρες μας», είπε η Σέιλιν. Μένει να δούμε κατά πόσο η ταινία θα έχει άμεση σχέση με τον θρύλο / μύθο της Τζάνις Τζόπλιν.

Αν συμβεί αυτό, η Γούντλεϊ θα τραγουδήσει η ίδια στην ταινία. Μιλώντας με τον Φάλον (στην εκπομπή του τελευταίου), δήλωσε ότι η Λίντα Πέρι (αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσικός και παραγωγός δίσκων και κύρια τραγουδίστρια, στιχουργός και κιθαρίστρια του συγκροτήματος 4 Non Blondes) είναι η μουσική παραγωγός της ταινίας. «Με ώθησε πραγματικά να βρω τη δική μου φωνή, κατά κάποιο τρόπο», είπε η Γούντλεϊ. «Επειδή σκέφτηκα “δεν μπορώ να τραγουδήσω σαν την Τζάνις” και αυτό με έβαλε σε πολλές άβολες καταστάσεις».

Το «My Mama, Cass» βασίζεται στα απομνημονεύματα του 2024 της κόρης της Ελιοτ, Οουεν Ελιοτ – Κάγκελ, η οποία ήταν μόλις επτά ετών όταν πέθανε η μητέρα της το 1974. Η μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Εμα Φόρεστ θα διασκευάσει το έργο, ενώ η εταιρεία Veritas Entertainment θα αναλάβει την παραγωγή. «Ηθελα να πω την ιστορία της για πολύ πολύ καιρό και δεν ήξερα πώς να το κάνω», είπε η Ελιοτ – Κάγκελ σε συνέντευξή της πριν από την έκδοση των απομνημονευμάτων. Το δελτίο Τύπου της ταινίας επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν πρόκειται για «παραδοσιακή» βιογραφική ταινία Mamas and Papas, αλλά μάλλον για «ταινία για την Κας Ελιοτ, επικεντρωμένη στη ζωή, την κληρονομιά της και τον δεσμό μητέρας – κόρης που τους διαμόρφωσε και τους δύο». Το βιβλίο της Ελιοτ – Κάγκελ είχε ως στόχο να καταρρίψει γελοίους μύθους, συμπεριλαμβανομένης της φήμης ότι η Ελιοτ πέθανε αφού πνίγηκε με ένα σάντουιτς με ζαμπόν.

Η Γκόμεζ για τη Ρόνσταντ

Η Σελένα Γκόμεζ τον Νοέμβριο του 2024 είχε επιβεβαιώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Vanity Fair» ότι η ταινία για τη Ρόνσταντ ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Προσέθεσε μάλιστα ότι γνώρισε τη Λίντα και διάβασε δύο βιβλία για την τραγουδίστρια που έχει πουλήσει πάνω από 100.000.000 δίσκους παγκοσμίως στην καριέρα της, ενώ στην τροπαιοθήκη της περιλαμβάνονται και 11 βραβεία Γκράμι. Tα βιβλία στη συνέντευξη δεν τα κατονόμασε, αλλά ενδεχομένως θα είναι τα απομνημονεύματα της Λίντα Ρόνσταντ «Simple Dreams» του 2013 και το «Feels Like Home: A Song for the Sonoran Borderlands» του 2022. «Τη βρήκα τόσο συναρπαστική», είπε η Γκόμεζ. «Είχε μια τόσο ενδιαφέρουσα οπτική για τη μουσική και τη ζωή, και πραγματικά το θαύμασα αυτό». Οπως τα «My Mama, Cass» και «Be My Baby», το project Ρόνσταντ έχει εγκριθεί, με τον μακροχρόνιο μάνατζερ της τραγουδίστριας Τζον Μπόιλαν και τον Τζέιμς Κιτς (ο οποίος έκανε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του 2019).

Ας ελπίσουμε ότι τα projects των Τζόπλιν και Ρόνσταντ θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των «My Mama, Cass» και «Be My Baby» και θα επικεντρωθούν σε μια μοναδική πτυχή ή στιγμή της ιστορίας του μουσικού, αντί για μια εξαντλητική ιστορία ζωής από την αρχή μέχρι το τέλος.

Οσον αφορά το «Be My Baby», η πρωταγωνίστρια Ζεντάγια και ο σκηνοθέτης Μπάρι Τζένκινς έχουν δηλώσει ότι θα επικεντρώσουν τη βιογραφική ταινία στον ταραχώδη εξαετή γάμο της τραγουδίστριας των Ronettes με τον αμφιλεγόμενο παραγωγό Φιλ Σπέκτορ.