Η ομάδα των οικονομικών συμβούλων του Τραμπ εξετάζει τι θα σήμαινε για την οικονομία πιθανό ράλι του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που οι επιπτώσεις από τον πόλεμο κάνουν όλο και έντονα την εμφάνισή τους, με τα αεροπορικά εισιτήρια να καταγράφουν αυξήσεις-ρεκόρ.

Το πετρέλαιο Brent είχε πραγματοποιήσει νέο άλμα 5% χθες, ξεπερνώντας ξανά ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί για τα χειρότερα εάν συνεχιστούν τα προβλήματα στην τροφοδοσία ενέργειας και λιπασμάτων για τρόφιμα.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του αμερικανικού αργού έχουν αυξηθεί πάνω από 30% το βαρέλι. Το Brent έχει αυξηθεί πάνω από 40% την ίδια περίοδο.

Τώρα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τι θα σήμαινε για την οικονομία μια πιθανή αύξηση των τιμών του πετρελαίου έως και 200 ​​δολάρια το βαρέλι, μετέδιδε το Bloomberg επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές. Αυτό ερμηνεύεται ως σημάδι ότι ο Λευκός Οίκος μελετά τις πιθανές επιπτώσεις από ακραία σενάρια για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Δεν αποτελεί πρόβλεψη»

Η δημιουργία μοντέλου του πόσο επιβλαβής θα μπορούσε να είναι μια μεγαλύτερη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος της τακτικής αξιολόγησης που γίνεται σε περιόδους έντασης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, επεσήμαναν οι ίδιες πηγές.

Πριν από την έναρξη του πολέμου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε εκφράσει ανησυχία ότι η σύγκρουση θα ενίσχυε τις τιμές του πετρελαίου και θα έβλαπτε την οικονομική ανάπτυξη, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως «ενώ η κυβέρνηση αξιολογεί πάντα διάφορα σενάρια τιμολόγησης και οικονομικές επιπτώσεις, οι αξιωματούχοι δεν εξετάζουν την πιθανότητα το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι και ο υπουργός Μπέσεντ δεν έχει «ανησυχήσει» για βραχυπρόθεσμες διαταραχές από την επιχείρηση “Επική Οργή”».

Το ράλι των τιμών

Οι τιμές των εισιτηρίων σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων που συνδέουν την Ασία και την Ευρώπη έχουν αυξηθεί έως και 560% αυτόν τον μήνα και είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, καθώς οι διαταραχές που σχετίζονται με τον πόλεμο πλήττουν τον Περσικό Κόλπο, τον πιο πολυσύχναστο «διάδρομο» αερομεταφορών στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της Alton Aviation Consultancy που επικαλείται το Bloomberg.

Πιο έντονα πληγείσες είναι οι πτήσεις που συνδέουν την Ασία και την Ευρώπη, πολλές από τις οποίες περνούν από κόμβους της Μέσης Ανατολής όπως το Ντουμπάι, το Αμπου Ντάμπι και η Ντόχα. Η διαταραχή σε αυτόν τον διάδρομο επιδεινώνει την πίεση στις τιμές των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια από το Χονγκ Κονγκ προς το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου κόστιζαν κατά μέσο όρο 3.318 δολάρια στις 23 Μαρτίου – αύξηση 560% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Alton Aviation.