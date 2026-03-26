Τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα πέτυχε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση των θανάτων κατά 3%, με την Ελλάδα να σημειώνει μία από τις καλύτερες επιδόσεις με -22%, ευρισκόμενη πίσω μόνο από την Εσθονία.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, έρχεται να επιβεβαιώσει, με επίσημα ευρωπαϊκά δεδομένα, τη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε πέρυσι στον τομέα της οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, το 2025 ήταν η χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην ιστορία της, με 517 θανάτους, έναντι 665 θανάτων το 2024, δηλαδή μείωση 22%. Ο αριθμός αυτός είναι ταυτόχρονα και ο χαμηλότερος από το 1963 για τη χώρα μας.

Η δραστική αυτή μείωση, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ήταν αποτέλεσμα της συνολικής στρατηγικής που εφαρμόστηκε για την Οδική Ασφάλεια από πολλά συνεργαζόμενα υπουργεία:

Με έναν αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία.

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας.

Με την ενίσχυση των ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένα μέτρα, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ.

Με παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων, ασφαλέστερων δρόμων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος, καθώς και με καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας και η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του υπουργείου τόνισαν μεταξύ άλλων ότι: