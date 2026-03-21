Η Ελληνική Αστυνομία προγραμματίζει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Στόχος είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και περιλαμβάνουν πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας. Η εφαρμογή τους θα είναι πανελλαδική, με έμφαση στα σημεία αυξημένης κυκλοφορίας.

Ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας

Ειδικότερα, προβλέπεται αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες κάθε περιοχής, καθώς και αυξημένη αστυνομική παρουσία στα σημεία όπου καταγράφεται συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων.

Παράλληλα, θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους και εξόδους των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου αναμένεται αυξημένη κίνηση οχημάτων. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με πεζούς τροχονόμους σε βασικές διασταυρώσεις, ώστε να αποτραπεί η συμφόρηση.

Επιπλέον, μέτρα θα ληφθούν σε χώρους μαζικής διακίνησης επιβατών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, καθώς και σε σημεία όπου θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις. Παρουσία τροχονόμων θα υπάρχει και στους σταθμούς διοδίων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ενημέρωση των οδηγών.

Έλεγχοι για επικίνδυνες παραβάσεις

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ., θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε παραβάσεις όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας, αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής.

Επιπλέον, θα ελέγχονται η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας, η οδήγηση από ανηλίκους ή άτομα χωρίς άδεια, η επίδειξη ικανότητας οδήγησης, η κυκλοφορία οχημάτων χωρίς τεχνικό έλεγχο, η κατάσταση των ελαστικών και η αντικανονική χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, το προσωπικό και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου.

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της κυκλοφορίας, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς. Η απαγόρευση για το ρεύμα εξόδου θα ισχύει την Τρίτη 24 Μαρτίου από 16:00 έως 21:00, ενώ για το ρεύμα εισόδου την Τετάρτη 25 Μαρτίου από 15:00 έως 21:00.