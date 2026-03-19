Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος πέφτει Τετάρτη, δεν αποτελεί μόνο ημέρα τιμής και μνήμης, αλλά και μια από τις σημαντικότερες υποχρεωτικές αργίες του έτους για τον ιδιωτικό τομέα. Για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, η ημέρα αυτή σημαίνει ανάπαυση με πλήρεις αποδοχές, όμως για χιλιάδες άλλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας ή εστίασης, η εργασία την Τετάρτη συνοδεύεται από συγκεκριμένες γενναίες προσαυξήσεις που ορίζει ο νόμος.

Με τις πρόσφατες διευκρινίσεις από τη ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α., το τοπίο γύρω από το «μεροκάματο της αργίας» είναι ξεκάθαρο: η απασχόληση κατά την υποχρεωτική αργία δεν είναι μια απλή εργάσιμη ημέρα, αλλά μια περίπτωση που ενεργοποιεί το δικαίωμα για προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο.

Είτε αμείβεστε με μηνιαίο μισθό είτε με ημερομίσθιο, είναι κρίσιμο να γνωρίζετε πώς θα διαμορφωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής σας, τι ισχύει αν η επιχείρησή σας αποφασίσει εκτάκτως να λειτουργήσει, αλλά και γιατί ο συμψηφισμός της αργίας με ρεπό θεωρείται παράνομος.

Στον οδηγό που ακολουθεί, αναλύουμε όλες τις περιπτώσεις αμοιβών, τις ειδικές προβλέψεις για όσους βρίσκονται σε άδεια, καθώς και τα «κρυφά» δικαιώματα για πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση υπερεργασίας ή υπερωρίας.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου ισχύουν τα εξής:

Όσοι εργάζονται με πενθήμερη απασχόληση και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα πρέπει να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους, ενώ, όσοι αμείβονται με μισθό, θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Όσοι εργάζονται με εξαήμερη απασχόληση και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν κανονικά το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στην ημέρα της αργίας (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ, όσοι αμείβονται με μισθό, θα λάβουν κανονικά τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν, κατά την 25η Μαρτίου, ισχύουν τα εξής:

1) Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επίσης, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 25η Μαρτίου είναι πέραν των 40 ωρών, οφείλεται επιπλέον της προσαύξησης, λόγω αργίας και η προσαύξηση, λόγω πρόσθετης εργασίας (υπερεργασία, υπερωρία).

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν, όμως, την ημέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.