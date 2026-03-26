Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για άλλη μία χρονιά κατέγραψε το αεροδρόμιο της Αθήνας. Εφτασε τους 34 εκατ. επιβάτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) για το 2025:

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα ανήλθαν σε 675,6 εκατ. ευρώ, αυξανόμενα κατά 1,5% έναντι του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου με βάση το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 7% χαμηλότερο σε σύγκριση με του 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

Τα κέρδη ύστερα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, που αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών να είναι σε φάση κατασκευής, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ, έναντι 33 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική υλοποίηση του προγράμματος επέκτασης του αεροδρομίου.

Στην προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα προταθεί η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 204,864 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μεικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή. Από το σύνολο του διανεμόμενου μερίσματος 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

«To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση 6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα – ρεκόρ, στους 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ Γεώργιος Καλλιμασιάς. Και συμπλήρωσε: «Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία».

Σε ό,τι αφορά το 2026, ο Γ. Καλλιμασιάς ανέφερε: «Βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης των αεροπορικών ταξιδιών για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».