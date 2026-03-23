Έκτακτη εκκένωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο Newark Liberty International στο Νιου Τζέρσει, μετά την εμφάνιση καπνού στον πύργο ελέγχου, γεγονός που οδήγησε σε αναστολή πτήσεων και καθυστερήσεις για εκατοντάδες ταξιδιώτες.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το προσωπικό του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο, προκαλώντας την επιβολή ground stop σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ.
Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή περίπου στις 7:50 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και παρατάθηκε τουλάχιστον έως τις 9:30 π.μ., εμποδίζοντας την αναχώρηση πτήσεων προς το Newark από βασικά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και σε τμήματα του Καναδά.
Ραγδαία αύξηση των καθυστερήσεων
Η μέγιστη καθυστέρηση έφτασε τα 149 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησης αυξήθηκε στα 53 λεπτά.
Το περιστατικό στο Newark σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, όπου πτήση της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα εδάφους το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι.
Τέλος, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις.
Πηγή: Daily Mail
