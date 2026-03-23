Έκτακτη εκκένωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί στο αεροδρόμιο Newark Liberty International στο Νιου Τζέρσει, μετά την εμφάνιση καπνού στον πύργο ελέγχου, γεγονός που οδήγησε σε αναστολή πτήσεων και καθυστερήσεις για εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το προσωπικό του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο του Νιου Τζέρσεϊ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το κτίριο, προκαλώντας την επιβολή ground stop σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή περίπου στις 7:50 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) και παρατάθηκε τουλάχιστον έως τις 9:30 π.μ., εμποδίζοντας την αναχώρηση πτήσεων προς το Newark από βασικά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ και σε τμήματα του Καναδά.

Επιπλέον, οι αρμόδιοι αξιολόγησαν επίσης την πιθανότητα περαιτέρω παράτασης ως «μεσαία», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παρέμενε ασταθής και ότι ενδέχεται να σημειωθούν νέες καθυστερήσεις.

Ραγδαία αύξηση των καθυστερήσεων

Οι τελευταίες αναφορές δείχνουν δραματική επιδείνωση, με τις καθυστερημένες πτήσεις να εκτοξεύονται από 420 σε 1.814, αποτυπώνοντας την ταχεία επιδείνωση σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

Η μέγιστη καθυστέρηση έφτασε τα 149 λεπτά, ενώ ο μέσος χρόνος καθυστέρησης αυξήθηκε στα 53 λεπτά.

Η αναστάτωση επηρέασε πτήσεις από μεγάλα αεροπορικά κέντρα, όπως το Σικάγο, η Ατλάντα, η Ουάσιγκτον, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Ντιτρόιτ, η Μινεάπολη και το Τζάκσονβιλ, καθώς και από πόλεις του Καναδα όπως το Τορόντο, το Μόντρεαλ, η Οτάβα, το Χάλιφαξ και η Πόλη του Κεμπέκ.

Το περιστατικό στο Newark σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia, όπου πτήση της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα εδάφους το βράδυ της Κυριακής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι.

Τέλος, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ενημερώσεις.

Πηγή: Daily Mail