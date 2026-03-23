Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν ένα αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Από τη σύγκρουση του αεροπλάνου με το πυροσβεστικό όχημα υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με τη New York Post, τέσσερις πυροσβέστες φέρεται να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι το πιλοτήριο του αεροσκάφους έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ γύρω του βρίσκονταν οχήματα διάσωσης και προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

Στο αεροσκάφος, τύπου Bombardier CRJ-900, επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες. Πηγές ανέφεραν ότι μεταξύ αυτών ήταν και ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε την προσωρινή αναστολή όλων των κινήσεων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με επίσημη ειδοποίησή της.

Η σύγκρουση φαίνεται πως συνέβη τη στιγμή που το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς την πύλη, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στο ατύχημα.