Προ των πυλών θεωρείται η παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, μια κίνηση που αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος – σηματοδοτώντας μια αλλαγή σκυτάλης αλλά και αλλαγή πλεύσης για τη Νέα Αριστερά, το κόμμα που δημιουργήθηκε από όσους αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του Στέφανου Κασσελάκη.

Πρόκειται για το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, καθώς εδώ και καιρό αποτελεί κοινό μυστικό πως ο Χαρίτσης και η τάση που εκπροσωπεί, που είναι υπέρ ενός Λαϊκού Μετώπου με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά προοδευτικά κόμματα, αποτελούν τη μειοψηφία εντός του κομματικού μηχανισμού – εισηγήσεις και αποφάσεις έχουν αλλάξει, κάνοντας πολύ σαφή τη νέα κατάσταση και τους συσχετισμούς εντός της ΝΕΑΡ.

Σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι είναι η σχέση του σχηματισμού με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως φάνηκε και στο πρόσφατο συνέδριο, η πλειοψηφία του κόμματος δεν προκρίνει τη συμπόρευση. Αντιθέτως, τον έχει αντιμετωπίσει εντελώς εχθρικά – με τοποθετήσεις που δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο για την Πατησίων, πιο κοντά στη στάση που έχει περιγράψει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για συνεργασία με εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις της Αριστεράς.

Παρότι ο τίτλος του Λαϊκού Μετώπου είχε παραμείνει, το περιεχόμενό του είχε διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά σε σχέση με την πρόταση Χαρίτση αλλά και με όσα λέγονται και από άλλους βουλευτές εντός του κόμματος, όπως η Εφη Αχτσιόγλου και ο Νάσος Ηλιόπουλος. «Δεν θα κρυφτούμε και δεν θα κρυφτώ και εγώ. Υπάρχει στρατηγικό ζήτημα. Η Νέα Αριστερά συγκροτήθηκε για να συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία και να μην επιτρέψει να υπάρξει μια νέα, τρίτη, θητεία. Αυτή είναι η στρατηγική της κατεύθυνση. Αυτή είναι η ουσία. Χρειάζεται συγκρότηση ενιαίου μετώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες η Εφη Αχτσιόγλου, η οποία παραδέχτηκε πως υπάρχει διαφωνία ως προς την προσέγγιση των συνεργασιών. «Το συζητάμε στα όργανα, απλά το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα όργανα και στον πρόεδρο και εμένα, που βρίσκομαι δίπλα στον πρόεδρο. Εχουμε τη συνεδρίαση των οργάνων και θα δούμε πώς θα πράξουμε», επεσήμανε, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί.

Διαρχία

Η υποβολή της παραίτησης του Χαρίτση, εφόσον επιβεβαιωθεί στη συνεδρίαση και υπάρξει αλλαγή σκυτάλης, φέρνει τον Σακελλαρίδη στη θέση του προέδρου του κόμματος τουλάχιστον μέχρι το επόμενο συνέδριό του. Ομως αυτή τη φορά θα προκύψει και διαρχία, καθώς ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς δεν είναι βουλευτής. Στα σενάρια διαδοχής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα ακούγεται το όνομα της Σίας Αναγνωστοπούλου, που ανήκει στην ομάδα των μετριοπαθών βουλευτών – μαζί με τον Χαρίτση, την Αχτσιόγλου, τον Ηλιόπουλο και τους Δημήτρη Τζανακόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Φερχάτ Οζγκιούρ και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Στο τραπέζι έχουν πέσει και δύο πρόσωπα πιο κοντά στην κυρίαρχη εντός του κόμματος λογική, αυτά της Πέτης Πέρκα και του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Σε κάθε περίπτωση, η Νέα Αριστερά δεν πρόκειται να διασπαστεί (τουλάχιστον ακόμα) ούτε σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όμως το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να συμβεί παραμένει κυρίαρχο για τους επόμενους μήνες. Η φημολογία για νέες προσεγγίσεις της ομάδας Χαρίτση – Αχτσιόγλου – Ηλιόπουλου με την πλευρά Τσίπρα δεν θα επιβεβαιωθεί ακόμα, καθώς ο χρονικός ορίζοντας δράσης που έχει δώσει η Αμαλίας παραμένει μακρύς (εκτός κι αν προκύψουν εκλογικές επισπεύσεις) και προτεραιότητα έχουν τα νέα πρόσωπα.