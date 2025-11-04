Δήλωση στο Περιστύλιο της Βουλής σχετικά με την ματαίωση της κρίσιμης συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ μετά από σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον κ. Μητσοτάκη και την παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, έκανε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Οφείλει να απολογηθεί» τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Χαρίτσης.

Ολόκληρη η δήλωση:

Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των δύο Επιτροπών της Βουλής για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ.

Ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Οφείλει να απολογηθεί. Γνωρίζουμε πολύ καλά το έχω δηλώσει και το επαναλαμβάνω και σήμερα και θα το έλεγα και στην Επιτροπή. Δεν έχω διαψευστεί από την κυβέρνηση ότι είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Εμείς ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός.