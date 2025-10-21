Για μια «ντροπιαστική τροπολογία» που, όπως είπε, «προσβάλλει τους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει θεμελιώδη δικαιώματα και να αλλοιώσει τον δημόσιο χαρακτήρα της πολιτικής ζωής.

Ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε την «ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας» και τη «στρατιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί το παράδειγμα του «καθεστώτος Ερντογάν». Αναφέρθηκε στη γενική και καθολική απαγόρευση συναθροίσεων γύρω από το Μνημείο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας: «Δώδεκα χρόνια μετά, σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης έρχεται να απαγορεύσει γενικά, καθολικά και προληπτικά τις συναθροίσεις στην πλατεία Συντάγματος».

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η συγκλονιστική πράξη διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτσι», είπε, χαρακτηρίζοντας την επίμαχη ρύθμιση «πράξη εκδίκησης» και «αυταρχισμού». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «φοβάται τη δημόσια οργή και το δίκιο των νεκρών παιδιών των Τεμπών» και ότι δεν αντέχει «τη μετατροπή του πένθους σε πολιτική πράξη ανυπακοής και αντίστασης».

Κριτική για «ιδιώνυμο αδίκημα» και παραβίαση δικαιωμάτων

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι θεσπίζει «ένα ιδιώνυμο αδίκημα, ποινικοποιώντας συνταγματικά δικαιώματα». Παρομοίασε τη ρύθμιση με ιστορικές περιόδους περιορισμού της ελευθερίας, όπως «το 1929, επί Μεταξά και στη δικτατορία». «Το Κοινοβούλιο αποκτά από σήμερα μια “buffer zone” – μια αποστειρωμένη ζώνη – γιατί η κυβέρνηση κάνει εχθρό τον λαό», πρόσθεσε.

Απαντώντας στα επιχειρήματα περί «ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών», ανέφερε ότι «η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη: οι γενικές, προληπτικές και μόνιμες απαγορεύσεις κρίνονται ως παραβιάσεις». Υπενθύμισε επίσης αποφάσεις του Δικαστηρίου κατά χωρών όπως η Αυστρία, η Τουρκία και η Ρωσία.

«Οι πλατείες και τα μνημεία ανήκουν στους πολίτες»

«Οι μνημειακοί χώροι δεν είναι άβατα. Οι πλατείες και τα μνημεία ανήκουν στους πολίτες, όχι στα υπουργεία ή στον στρατό», υπογράμμισε. Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «στρατιωτικοποιεί έναν πολιτικό χώρο» και ότι «εμπλέκει το Υπουργείο Άμυνας σε μια υπόθεση που δεν έχει καμία δουλειά» για να εξυπηρετήσει «εσωκομματικά παιχνίδια».

«Δεν υπάρχει έθνος χωρίς λαό. Και δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς διαμαρτυρία», είπε, τονίζοντας ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι «δημόσιος, πολιτικός χώρος» και «τόπος συμμετοχής». Θύμισε ότι το Μνημείο «ζωντάνεψαν» οι πολίτες και η Εθνική Αντίσταση και ότι από την Κατοχή έως τη Μεταπολίτευση υπήρξε «σύμβολο αντίστασης και δημοκρατικής συμμετοχής».

Κατηγορίες για αυταρχισμό και «τραμπισμό»

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε ένα σύστημα διακυβέρνησης που εμπνέεται από τον πιο σκληρό τραμπισμό». Όπως είπε, «με την ίδια αλαζονεία και την ίδια ανάγκη να παρουσιαστεί κάθε κοινωνική αντίδραση ως απειλή», η καταστολή έχει γίνει «κυβερνητική μέθοδος».

Κλείνοντας την ομιλία του, χαρακτήρισε την τροπολογία «επαίσχυντη» και προειδοποίησε ότι «ούτε μπορεί, ούτε πρέπει, ούτε θα σταθεί». Κάλεσε την κυβέρνηση να την αποσύρει, προειδοποιώντας ότι, αν δεν το πράξει, «θα πέσει από αυτό που φοβάται περισσότερο, τη λαϊκή κατακραυγή».