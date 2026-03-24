Δέσμη τεσσάρων προσωρινών και στοχευμένων μέτρων συνολικού ύψους 306 εκατομμυρίων ευρώ, που θα λειτουργήσουν ως αντίδοτο στις ραγδαίες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.

Τα μέτρα που θα έχουν ισχύ σε πρώτη φάση τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αφορούν παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη), των λιπασμάτων αλλά και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οπως τόνισε χθες o υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τα μόνα καθώς, όπως είπε, η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες που θα τις χρησιμοποιήσει ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης. «Θα κινηθούμε σταδιακά, θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα παρέμβουμε ξανά εφόσον χρειαστεί», είπε ο υπουργός.

Fuel Pass

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, χορηγείται κατά τον μήνα Απρίλιο επιδότηση καυσίμων (αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) που θα καλύπτει το αυξημένο κόστος των καταναλώσεων δύο μηνών. Η επιδότηση θα δοθεί μέσω κάρτας καυσίμων (Fuel Pass), την οποία εκτιμάται ότι θα λάβουν περίπου 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων και η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και ταξί. Πρόκειται για ένα μέτρο που ακολουθεί τη λογική των καρτών καυσίμων των προηγούμενων ετών, ωστόσο με διευρυμένα κριτήρια, αφού στόχος, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, είναι να καλύψει περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

Η ενίσχυση αφορά επί της ουσίας τα νοικοκυριά, με την επιδότηση να έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο, με το συνολικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Ο υπολογισμός της επιδότησης έγινε με μέση κατανάλωση τα 70 λίτρα τον μήνα, με τα επίσημα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, και αντιστοιχεί σε περίπου 240 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης για περίπου 3,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ. Ετσι το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει το 76,8% των ιδιοκτητών οχημάτων και το 93,1% των ιδιοκτητών μοτοσικλετών.

Οι δικαιούχοι

Οπως διευκρίνισε το υπουργικό επιτελείο κατά την εξειδίκευση των μέτρων, δικαιούχοι θα είναι τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, κάτοχοι οχημάτων και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, προβλέπεται οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και στα ταξί μεταφοράς. Στην πράξη, το μέτρο αντιστοιχεί σχεδόν σε μια μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών, της τάξης των 27 ευρώ, όπως ανέφερε ο Κ. Πιερρακάκης. Για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό θα μπορεί να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου. Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει, σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr που θα ανακοινωθεί, το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Μάλιστα, κάθε όχημα θα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούται κάποιος Fuel Pass είναι το όχημά του να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Για εκείνους τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή της χώρας, όπως ανακοινώθηκε, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας και σε 40 ευρώ χωρίς χρήση κάρτας. Για όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες θα ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας και σε 50 ευρώ χωρίς τη χρήση κάρτας. Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτικές περιοχές και σε 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) στα νησιά. Για το Fuel Pass η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ερχόμενης εβδομάδας ώστε να δοθεί επιδότηση πριν από τα μέσα του Απριλίου.

Το diesel

Επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος πετρελαίου εσωτερικής καύσης diesel κίνησης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά, με αρχική διάρκεια από 1ης Απριλίου έως 30 Απριλίου, με 16 λεπτά το λίτρο και με το όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) να ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο. Tο μέτρο δεν αφορά μόνο επαγγελματίες μεταφορών, επιχειρήσεις logistics, αλλά και ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι διπλά κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων diesel, καθώς επωφελούνται τόσο από την επιδότηση στο diesel κίνησης στην αντλία όσο και από το Fuel Pass, εφόσον είναι δικαιούχοι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου το 13% των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης καταναλώνει πετρέλαιο κίνησης. Το συνολικό κόστος του μέτρου αυτού διαμορφώνεται σε 51 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο, ενώ θα φτάσει τα 106 εκατ. ευρώ αν απαιτηθεί η επέκτασή του και τον Μάιο. Βασικός στόχος του μέτρου αυτού είναι ο περιορισμός της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου κίνησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στη διακίνηση αγαθών και στην αγροτική παραγωγή.

Λιπάσματα, ακτοπλοΐα

Το τρίτο μέτρο που ανακοινώθηκε χθες αφορά την ενίσχυση των αγροτών για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών των λιπασμάτων. Αφορά την επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τον Απρίλιο και τον Μάιο, με το συνολικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση θα δοθεί κατόπιν αίτησης στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, My Business Support.

Τέλος, το τέταρτο μέτρο που ανακοινώθηκε, συνολικού ύψους 56 εκατ. ευρώ, στοχεύει στον περιορισμό των αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της θέσπισης αποζημίωσης για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες επί τη βάσει των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν.

Διαδικτυακά παιχνίδια

Την ίδια ώρα, και με στόχο την ενίσχυση των κρατικών εσόδων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προχωρεί από 1ης Ιουλίου στην αύξηση του συντελεστή φορολόγησης διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, όπως φρουτάκια ή καζίνο, με στόχο έσοδα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης κερδών στο 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ (από 15%) και στο 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ (από 20%). Σήμερα εισπράττονται από το ελληνικό Δημόσιο περίπου 270 εκατ. ευρώ ως φόρος παικτών, τα οποία θα αυξηθούν περίπου κατά 100 εκατ. – 370 εκατ. τα έσοδα από την εν λόγω φορολόγηση.