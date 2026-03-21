Η είδηση στη φάση των «16» τους Τσάμπιονς Λιγκ είναι ότι αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρτντιόλα δεν θα κερδίσει ούτε φέτος τη μεγάλη διοργάνωση και όλα δείχνουν πως δεν θα κερδίσει και το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Οι ομάδες του Πεπ είναι σαν τα μονοθέσια της Formula 1 που είχαν κάποτε στο τιμόνι τον μεγάλο Αϊρτον Σένα: θέλουν να πάρουν κεφάλι στην κούρσα και το κάνουν χωρίς ποτέ να σκέφτονται το πόση βενζίνη έχουν στο ρεζερβουάρ και πόσο θα αντέξουν τα ελαστικά στη φθορά του χρόνου.

Οι ομάδες του Καταλανού σπανίως κυνηγάνε και προσπερνούν αντιπάλους που προπορεύονται: στην ιστορία του κόουτς Πεπ δεν συναντάς εύκολα σεζόν στις οποίες οι ομάδες του τα καταφέρνουν φτάνοντας σε ανατροπές γιατί για παράδειγμα βελτιώθηκαν καθώς ο χρόνος περνούσε.

Οι ομάδες του είναι συνηθισμένες να φτάνουν σε επιτυχίες στα πρωταθλήματα που παίρνουν μέρος με τον πιο απλό τρόπο: παίρνουν ένα αβαντάζ, ξεφεύγουν στη βαθμολογία και υποχρεώνουν τους διώκτες τους στα ντέρμπι να παίζουν υπό πίεση γνωρίζοντας πως με ένα – δυο στραβοπατήματα θα μείνουν εκτός μάχης.

Στο δε Τσάμπιονς Λιγκ οι ομάδες του που τα κατάφεραν να το κατακτήσουν είχαν τον τίτλο του φαβορί και στο γήπεδο απλά το απέδειξαν.

Φέτος η Σίτι δεν κατάφερε ποτέ να πάρει κεφάλι στην Πρέμιερ Λιγκ: απλά κυνηγάει την Αρσεναλ – κάνει δηλαδή κάτι που δεν έχει συνηθίσει.

Και σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη ομάδα που βρέθηκε στο Τσάμπιονς Λιγκ. Οταν δεν είσαι ο καλύτερος για να τα καταφέρεις χρειάζεσαι μαχητικότητα, σθένος, κυνικότητα. Το ποδόσφαιρο του Πεπ δεν έχει τίποτα από αυτά.

Περίμενε

Εχει ενδιαφέρον ότι ο Καταλανός τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης έμοιαζε να τον περιμένει. Πριν από τη ρεβάνς με τη Βασίλισσα και μετά την ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη παραχώρησε μια ωραία συνέντευξη στην οποία μίλησε για επιτυχίες και αποτυχίες με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Γκουαρντιόλα δεν ήθελε να ακούσει ότι αποκλεισμός από τη Βασίλισσα συνιστά αποτυχία. «Το σημαντικό είναι να μη νομίζεις ότι έχεις αποτύχει αν αποκλειστείς, να μη σου τρυπήσει το μυαλό αυτή η εξέλιξη» είπε μιλώντας σε ισπανούς δημοσιογράφους την παραμονή του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Καμία από τις μεγάλες ομάδες στην ιστορία, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλα τα σπορ, δεν έχει κερδίσει πάντα και μόνο. Στον αθλητισμό, χάνεις περισσότερα από όσα κερδίζεις» τόνισε.

Οταν όμως ρωτήθηκε αν ο αποκλεισμός στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ θα είναι αποτυχία, ο Γκουαρντιόλα έθεσε το όλο θέμα σε ένα πλαίσιο περισσότερο φιλοσοφικό και λιγότερο αγωνιστικό, θυμίζοντας από πολλές απόψεις όσα είχε πει κάποτε ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από λίγα χρόνια, μιλώντας ως αστέρας του NBA ύστερα από έναν πρόωρο αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς στα play offs: ο Γιάννης είχε προκαλέσει μια παγκόσμια συζήτηση λέγοντας τότε ότι «η αποτυχία στον αθλητισμό είναι κάτι που δεν υπάρχει».

Καλύτεροι

Ο Πεπ το πήγε ένα βήμα παρακάτω. «Είναι σημαντικό να μη νομίζεις ότι έχεις αποτύχει, να μην έχεις στο μυαλό σου αρνητικές σκέψεις γιατί ως αθλητής δεν μπορείς να δουλέψεις με τέτοιες» είπε ο προπονητής της Σίτι.

«Αυτό που πρέπει να σκέφτεσαι είναι η προσπάθεια που κατέβαλες, το πόσο σκληρά προσπάθησες. Στον αθλητισμό, είναι φυσιολογικό άλλοι να είναι κατά περιόδους καλύτεροι από εσένα: απλά πρέπει να το αποδεχτείς και να το μετατρέψεις σε πρόθεση να βελτιωθείς ώστε να προσπαθήσεις ξανά του χρόνου πιο έτοιμος και πιο σοφός.

Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς νιώθεις, πόση όρεξη κουβαλάς: αυτό καθορίζει την προσπάθεια που καταβάλλεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η αφοσίωση, η αγάπη για το άθλημά σου και τη δουλειά σου, ο σεβασμός για τους ανθρώπους σου.

Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να κερδίζει πάντα, δεν υπάρχουν τέλειες καριέρες. Στον αθλητισμό γενικά, και στο ποδόσφαιρο ειδικότερα, μπορείς να νιώθεις υπέροχα, να είσαι πεπεισμένος ότι έχεις κάνει ό,τι έπρεπε, και παρ’ όλα αυτά να μείνεις μακριά από την επιτυχία.

Μας έχει συμβεί πολλές φορές με αυτή την ομάδα, ειδικά στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αλλά ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι συνολικά τα χρόνια που βρίσκομαι στο Μάντσεστερ ήμασταν αποτυχημένοι;» ρώτησε ρητορικά και χωρίς να περιμένει απάντηση.

Δάσος

Είναι πανέξυπνος άνθρωπος ο προπονητής της Σίτι γιατί χρησιμοποιεί συχνά το παιχνιδάκι που σχετίζεται με το δέντρο και το δάσος. Οπως σε όλα, αυτό έχει εφαρμογή και στην υπόθεση που λέγεται «αποτυχία».

Προφανώς υπάρχει το δέντρο, δηλαδή η αποτυχία που έχει να κάνει με μια και μοναδική σεζόν (σε ορισμένες περιπτώσεις και με μια και μοναδική αποστολή – στην προκειμένη περίπτωση με τα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης) και υπάρχει και το δέντρο, δηλαδή η αποτυχία που έχει να κάνει με μια καριέρα ολόκληρη.

Ο Πεπ λέει πως σε μια επιτυχημένη καριέρα δεν μπορεί να υπάρχει μια αποτυχία γιατί σε αυτή την περίπτωση η καριέρα δεν θα ήταν επιτυχημένη. Αλλά αυτό δεν είναι θέση: είναι σκάρφισμα.

Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί την καριέρα του για να κρύψει τη φετινή αποτυχία. Είναι σαν να χρησιμοποιεί ένα ολόκληρο δάσος προσπαθώντας να κρυφτεί απλά γιατί δεν βρίσκει το κατάλληλο δέντρο.

Ναι και όχι

Μοιάζει η δήλωση του Γκουαρντιόλα με εκείνη του Αντετοκούνμπο; Και ναι και όχι.

Μοιάζει γιατί και οι δυο είπαν πως αυτό που θεωρούμε αποτυχία δεν είναι παρά ένα απλό μέρος του παιχνιδιού – μια, σε πολλές περιπτώσεις, λογική κατάληξή του.

Και δεν μοιάζει γιατί στην περίπτωση του Γιάννη η δήλωση έγινε ύστερα από ένα δικό του μεγάλο παιχνίδι ενώ στην περίπτωση του Πεπ έγινε πριν από ένα ματς στο οποίο η Σίτι κυνηγούσε ένα θαύμα.

Ο Αντετοκούνμπο είπε, έπειτα από μια σπουδαία του εμφάνιση σε ένα ματς στο οποίο όμως η ομάδα του έχασε, πως η εξέλιξη, η πρόοδος, η επιστροφή στις νίκες πρέπει να είναι αυτοσκοπός για τον πρωταθλητή – ό,τι προηγείται, σπουδαίο ή πικρό, πρέπει να το ξεπερνά.

Είπε ότι ο αληθινός πρωταθλητής για να γίνεται καλύτερος πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο υπεράνω και των ίδιων των αποτελεσμάτων – να εξελίσσεται και να προοδεύει γιατί αυτό είναι ένα είδος προσωπικής επιλογής.

Ο Πεπ νομίζω πως απλά έψαξε μια δικαιολογία θυμίζοντας την καριέρα του πριν από μια αποτυχία. Κακό σημάδι για τη συνέχεια.