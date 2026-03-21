Ογδόντα γκολ σε 127 συμμετοχές δεν είναι απόδειξη της τέχνης του γκολ. Είναι με μια λέξη… σεσημασμένος: Κάποιος που βρήκε στον Πειραιά το λιμάνι του και αποφάσισε να αφήσει σημάδι «για πάντα» σε φόντο Ερυθρόλευκο.

Ναι, προφανώς ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που εδώ και μία εβδομάδα ανανέωσε τους όρκους του με τον Ολυμπιακό βάζοντας πλώρη για την ίδια ιστορία.

Κάποιος που αν ρίξεις μια ματιά στο ράφι του, σχεδόν θα σοκαριστείς με την πληροφορία για τον «ατομικό τίτλο» που λείπει από τη συλλογή του. Εγινε με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο αρχισκόρερ του Conference League (11 γκολ στην απίθανη πτήση 2024).

Κατάφερε πέρυσι να είναι και ο πρώτος σκόρερ του Europa League (7 γκολ) και ήδη να αποτελεί τον πρώτο σκόρερ του club στα Κύπελλα Ευρώπης (25 σε 32 ματς) ενώ ισοφάρισε συνολικά το ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου (πιάνοντας στην κορυφή τον Κριστόφ Βαζέχα του Παναθηναϊκού που χρειάστηκε 60 παιχνίδια).

Εχει με 0,65 γκολ ανά ματς την καλύτερη επίδοση σκοραρίσματος στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για τον Ολυμπιακό.

Και όμως προς το τέλος της τρίτης σεζόν του στην Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί; Ελα ντε…

Ναι, κι όμως ο mister goal του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε ούτε πέρυσι, ούτε προ διετίας. Τη σεζόν 2023-24, χάνοντας 5 ματς κυρίως λόγω του Κόπα Αφρικα, έβαλε 18, δύο λιγότερα από τον Λορέν Μορόν του Αρη.

Και πέρυσι ξανά με 18 γκολ (σε 29 ματς) έχασε τη σχετική μάχη από τον Χεφτέ Μπετανκόρ που έβαλε 19 με τον Πανσερραϊκό. Τι θα κάνει φέτος;

Ως τώρα μετρά 17 σε 21 ματς (έχοντας ταξιδέψει για ένα ακόμη Κόπα Αφρικα). Και αν του προκύψει τρίτη και φαρμακερή; Τότε το πιθανότερο είναι με τα γκολ του να οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους σε μια ακόμη κατάκτηση πρωταθλήματος.

O Λούκα Γιόβιτς που του βάζει δύσκολα έχοντας ήδη σκοράρει 15 με τη φανέλα της ΑΕΚ, είναι πιθανότατα ο τέλειος αντίπαλος. Πολλώ δε μάλλον αν αναλογιστεί κάποιος ότι και εκείνος προσπαθεί να οδηγήσει την ομάδα του στον τίτλο.

Ο Μαροκινός τα 17 γκολ του τα έχει μέσα από 71 τελικές (23,9% ευστοχία) σε μια πράξη που λέει πως μία στις τέσσερις εκτελέσεις του καταλήγει στα αντίπαλα δίχτυα.

Εχει σκοράρει σε 12 διαφορετικά ματς πρωταθλήματος και προφανώς η επίδοσή του είναι «δείκτης» σε μια χρονιά που ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με βασικό όπλο την ανασταλτική λειτουργία του. Τα μόλις 11 γκολ παθητικό σε 25 αναμετρήσεις.

Κοιτάζοντας λιγάκι πιο προσεκτικά την επίδοση του 33χρονου στη φετινή Super League. Ο Ελ Κααμπί πετυχαίνει γκολ κάθε 97 λεπτά. Τα 11 από τα 17 είναι με το αριστερό του πόδι, τα 5 από τα 17 με κεφαλιά, ενώ στην επίθεσή του θα πρέπει κάποιος να μετρήσει και 5/5 πέναλτι.

Και τα 12 γκολ του σε συνθήκες «κανονικού ποδοσφαίρου» είναι μέσα από την αντίπαλη περιοχή. Εκεί όπου έχει 56 εκτελεσμένες τελικές προσπάθειες σε μια υπενθύμιση ότι πρόκειται για ένα κλασικό 9άρι της μιας επαφής.

Ολόκληρος ο Ολυμπιακός ως εδώ στο πρωτάθλημα έχει πετύχει 45 γκολ. Και μιας και ο Ελ Κααμπί έχει και 2 ασίστ; Λες ότι τα 17+2 γκολ από τα 45, δηλαδή το 42,2% του σκοραρίσματος μιας ολόκληρης χρονιάς φέρει την υπογραφή του.

Και είναι χρονιά φέτος που ο Ολυμπιακός έχει και άλλον σέντερ φορ πραγματικά ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα. Τον Μεντί Ταρέμι που έχει σκοράρει 10 γκολ μετρώντας και 4 ασίστ (η μία για τον Ελ Κααμπί).

Είναι ο τρίτος σκόρερ της Super League για όσους δεν το έχουν κατά νου. Ουσιαστικά δηλαδή τα δύο 9άρια του Ολυμπιακού έχουν 27 γκολ και 5 ασίστ στα υπόλοιπα 18 της σεζόν. Επίδοση που ανεβάζει τη σχέση εξάρτησης στο εξωφρενικό 71,1%.