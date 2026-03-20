Εκατοντάδες χιλιάδες βαρέλια ρωσικού πετρελαίου κατευθύνονται προς την Κούβα που βρίσκεται βυθισμένη στη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών με εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και οικονομική ασφυξία λόγω του αμερικανικού εμπάργκο. Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, μεταφέροντας πετρέλαιο και φυσικό αέριο, κατευθύνονται προς τη νησιωτική χώρα στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Αβάνας, σηματοδοτώντας μια στρατηγική παρέμβαση που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει νέα ένταση στη διεθνή σκηνή.

Το δεξαμενόπλοιο «Sea Horse», με σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο πιστεύεται ότι μεταφέρει περίπου 27.000 τόνους φυσικού αερίου, αναμένεται να φτάσει στην Κούβα τις επόμενες ημέρες, αφού άλλαξε πορεία τον περασμένο μήνα, δήλωσε στους «Financial Times» ο Σαμίρ Μαντάνι, της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών TankerTrackers. Ενα δεύτερο πλοίο, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Anatoly Kolodkin», μεταφέρει κάπου ανάμεσα σε 725.000 και 728.000 βαρέλια πετρελαίου και αναμένεται να φτάσει στην Κούβα στις αρχές Απριλίου.

Παροχή βοήθειας

Η Μόσχα είχε από την πρώτη στιγμή επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στην Αβάνα μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου ότι θα έχει την τιμή να «πάρει» την Κούβα που σε αυτή τη φάση είναι πλήρως αποδυναμωμένη. Την επομένη των δηλώσεων Τραμπ, η Μόσχα επανέλαβε την προσήλωσή της στην παροχή βοήθειας προς την Αβάνα. Η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την ηγεσία της Κούβας και συζητά πιθανές επιλογές για την παροχή βοήθειας, ανέφερε χθες το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Guardian» το ρωσικό δεξαμενόπλοιο «Anatoly Kolodkin», που υπόκειται σε κυρώσεις, φόρτωσε περίπου 730.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 8 Μαρτίου και προχθές βρισκόταν στον Ανατολικό Ατλαντικό με προορισμό την Κούβα.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εντείνουν την πίεση στην Κούβα, έναν μακροχρόνιο αντίπαλο, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο. Εκτοτε, ο Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Ενα ακόμα δεξαμενόπλοιο, σύμφωνα με στοιχεία εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων, το «Sea Horse» με σημαία Χονγκ Κονγκ, φόρτωσε σχεδόν 200.000 βαρέλια ντίζελ στα τέλη Ιανουαρίου ανοιχτά της Κύπρου από άλλο πλοίο, ενώ μεταφέρει και φυσικό αέριο. Εξήλθε από τη Μεσόγειο στις 13 Φεβρουαρίου και έκτοτε κατευθύνεται δυτικά διασχίζοντας τον Ατλαντικό, επιβραδύνοντας μεταξύ τέλους Φεβρουαρίου και αρχών Μαρτίου και ακολουθώντας ακανόνιστη πορεία, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης. Την Τετάρτη βρισκόταν στη Βορειοδυτική Καραϊβική, περίπου 1.500 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κούβας.

Το «Anatoly Kolodkin» με ρωσική σημαία περιλαμβάνεται στον κατάλογο πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ενωση και τη Βρετανία. Οπως αναφέρει ερευνητής του Πανεπιστημίου του Τέξας στην «El Pais», το ντίζελ που απέστειλε η Ρωσία θα μπορούσε να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση για μόνο 10 ημέρες, ενώ επισήμανε ότι τα αποθέματα είναι σχεδόν μηδενικά. Το τελευταίο πλοίο που προσέδεσε στην Κούβα ήταν το «Ocean Mariner» τον Ιανουάριο, μεταφέροντας 86.000 βαρέλια καυσίμου από το Μεξικό.

Το ντίζελ θεωρείται «προϊόν πρώτης ανάγκης» για την Κούβα, καθώς χρησιμοποιείται για τις γεννήτριες που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των διακοπών ρεύματος.

Ιστορικά, η Κούβα βασίζεται στις εισαγωγές πετρελαίου για την κάλυψη των καθημερινών ενεργειακών της αναγκών, καθώς μπορεί να καλύψει μόλις το ένα τρίτο της εγχώριας ζήτησης. Η χώρα προσπαθεί με δυσκολία να ανακάμψει από την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (SEN) τη Δευτέρα, το έκτο μπλακάουτ τέτοιας έκτασης μέσα σε 18 μήνες.