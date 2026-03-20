Συνέβη στην Κρήτη, γύρω από τη μια ακόμη doppietta του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και μάλλον δεν συζητήθηκε όσο θα έπρεπε. Γιατί ο περίφημος Μαροκινός που μόλις υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του στο μεγάλο λιμάνι, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό αλλά έκανε και κάτι ακόμη κόντρα στον ΟΦΗ: Κατάφερε να συμπληρώσει 100 συμμετοχές με προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και αυτή η λεπτομέρεια των αριθμών έγινε η αφετηρία για να ανοίξει μια άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία.

Εχει 113 ματς στον ερυθρόλευκο πάγκο ο αγαπημένος Βάσκος των Ερυθρόλευκων. Το να έχει εμπιστευθεί λοιπόν κάποιον 100 φορές σε αυτό το διάστημα είναι από μόνο του ιδιαίτερο. Το ότι υπάρχουν ήδη δύο εξάπτει τη φαντασία. Οτι με το καλό στο φινάλε της σεζόν μπορεί να είναι τέσσερις και ένας ακριβώς στην πόρτα, απίθανο. Και όμως συμβαίνει. Και με έναν τρόπο υπενθυμίζει τα βασικά. Γιατί για να δημιουργήσεις μια ομάδα χρειάζεται πρώτα από όλα έναν ισχυρό κορμό. Και αυτόν ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έφερε από τις μεταγραφές. Τον βρήκε και τον έπλασε ανάλογα.

Λέγαμε για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί όμως που προφανώς και αποτελεί λογικό μέρος αυτής της κουβέντας. Ο Μαροκινός που έχασε κάποια ματς φέτος λόγω του Κόπα Αφρικα (προ διετίας όταν έκανε το ίδιο ταξίδι ο Ολυμπιακός είχε προπονητή τον Κάρλος Καρβαλιάλ) αλλά και από δύο μυικούς τραυματισμούς πέρσι και φέτος θα μπορούσε να έχει ακόμη καλύτερο ποσοστό από αυτό το 100/113 που ούτως ή άλλως του δίνει ποσοστό παρουσίας στο εξωφρενικό 88,4% των αγώνων του Μέντι.

Και σίγουρα να είναι ήδη πρώτος στη λίστα. Γιατί ακόμη δεν είναι. Την Κυριακή κόντρα στην ΑΕΛ αναμένεται να φτάσει τον Σαντιάγκο Εσε στα 101 ματς (!!!). Τον Αργεντινό που ήταν τραυματίας την προηγούμενη εβδομάδα στο Παγκρήτιο και λογικά δεν θα παίξει ούτε τώρα για λόγους αποκατάστασης. Θα προκύψει πιθανότατα συγκατοίκηση με τον Ελ Κααμπί στο 101/114 και το 88,5%.

Κλαμπ των 100

Εχει επτά παιχνίδια η σεζόν ως τον επίλογό της. Το φινάλε της κανονικής διάρκειας και τις έξι παρτίδες των play offs που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή. Και αυτό το 1+6 ρίχνει αλάτι και πιπέρι σε αυτή την ιστορία. Γιατί προσφέρει το δικαίωμα σε δύο ακόμη Ερυθρόλευκους να μπουν σε αυτό το «κλειστό ελίτ κλαμπ» των 100άρηδων. Τον Τσικίνιο που έχει 98 συμμετοχές με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Και τον Ροντινέι που ακολουθεί με 95. Και είναι και ο Κωσταντής Τζολάκης που ακολουθεί, όντας ο πιο βασικός από όλους. Η δική του περίπτωση φέτος όμως μπορεί να φτάσει ως το 99 καθώς οι συμμετοχές του με τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι είναι ακριβώς 99.

Η εξαίρεση του Ντάνι

Φυσικά υπάρχει και κάποιος στο ερυθρόλευκο ρόστερ που είναι μια κατηγορία μόνος του. Ο Ντάνι Γκαρθία.

Ο Βάσκος που με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ έχει 63 συμμετοχές, αλλά που συνολικά με προπονητή τον 65χρονο μέντορά του έχει παίξει 168 ματς: Τα 105 με την Εϊμπάρ όταν και αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους στο πλάνο. Ουσιαστικά ο Ντάνι Γκαρθία που μπορεί ως το φινάλε να φτάσει τα 70 ματς με τους Πειραιώτες και τα 175 με τον Μέντι, είναι ο δεύτερος πιο «αγαπημένος» του προπονητή στις τρεις δεκαετίες του σε πάγκους.

Ο κεντρικός αμυντικός Σέργκι Ερνιχ από τα χρόνια της Εϊμπάρ έγραψε στο κοντέρ του 197 συμμετοχές. Και δεν έχει αντίπαλο. Συνολικά στην καριέρα του ο Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει 19 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές πάνω από 100 φορές. Υπάρχει μάλιστα ο Χοσέμπα Γιορέντε με τον οποίο ο Βάσκος δούλεψε σε τρεις διαφορετικές ομάδες: 126 ματς τον εμπιστεύτηκε με τη Βαγιαδολίδ, την Οσασούνα και την Εϊμπάρ.

Ρέτσος και Ορτέγκα

Πίσω σε φόντο ερυθρόλευκο; Κάτω από την πρώτη πεντάδα (Εσε, Ελ Κααμπί, Τσικίνιο, Ροντινέι, Τζολάκης) σχηματίζεται σε απόσταση το επόμενο γκρουπ. Ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Φρανσίσκο Ορτέγκα με 80 συμμετοχές στα 113 ματς Μεντιλίμπαρ. Και εδώ κλείνει μια επτάδα κυπελλούχων Ευρώπης. Διότι όλοι οι παραπάνω ήταν στην 11άδα της 29ης του Μάη 2024 στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference League με τη Φιορεντίνα.

Από τον πρώτο κορμό του Μέντι. Μαζί με τον Ντανιέλ Ποντένσε (49 τα παιχνίδια του με τον Μεντιλίμπαρ) που έφυγε αλλά επέστρεψε. Ο Ζέλσον Μαρτίνς με 79 συμμετοχές (ήταν από την πρώτη χρονιά στην ομάδα, αλλά δεν είχε δηλωθεί στη λίστα του Conference League μιας και έφτασε Γενάρη), ο Χρήστος Μουζακίτης (70 συμμ.) και ο Κοστίνια (68 συμμ.) συμπληρώνουν την πρώτη 10άδα με τους παίκτες που ο βάσκος προπονητής έχει εμπιστευτεί περισσότερο σε αυτά τα δυόμισι χρόνια του στο λιμάνι.