Η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολυεπίπεδη κρίση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς η έλλειψη οικογενειακών γιατρών λαμβάνει πλέον διαστάσεις δομικού προβλήματος. Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι σήμερα λείπουν περισσότεροι από 5.500 γιατροί γενικής ιατρικής, επιβεβαιώνοντας την εικόνα ενός συστήματος που δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς ένα μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μόνο έως το 2027 θα αποχωρήσουν περίπου 7.300 οικογενειακοί γιατροί, ενώ η γενικότερη τάση δείχνει έντονη αύξηση των αποχωρήσεων στο σύνολο του ιατρικού προσωπικού μετά το 2026.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τη γήρανση του ιατρικού δυναμικού: ένα μεγάλο ποσοστό γιατρών πλησιάζει το όριο ηλικίας, χωρίς να υπάρχει επαρκής ανανέωση από νεότερες γενιές.

Η κρίση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά και τη λειτουργικότητα του ίδιου του ιταλικού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη λανθασμένη κατανομή και στην αποχώρηση γιατρών από το δημόσιο σύστημα. Σχεδόν το 30% των γιατρών δεν εργάζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας, γεγονός που επιτείνει τις ελλείψεις στις κρίσιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Παράλληλα, η ειδικότητα της γενικής ιατρικής χάνει συνεχώς την ελκυστικότητά της. Σημαντικό ποσοστό θέσεων εκπαίδευσης παραμένει κενό, ενώ σε ορισμένες περιφέρειες τα ποσοστά μη κάλυψης ξεπερνούν το 40%. Οι λόγοι είναι σύνθετοι: χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με άλλες ειδικότητες, αυξημένος διοικητικός φόρτος, περιορισμένες προοπτικές εξέλιξης και απαιτητικές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Εκατομμύρια Ιταλοί δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμο οικογενειακό γιατρό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ήδη υπηρετούντες γιατροί αναγκάζονται να παρακολουθούν υπερβολικά μεγάλο αριθμό ασθενών – ακόμη και πάνω από τα θεσμοθετημένα όρια. Αυτό οδηγεί σε καθυστερήσεις στα ραντεβού, μειωμένο χρόνο εξέτασης και αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία, όπου μεταφέρεται μέρος της ζήτησης.

Περιφέρειες με υψηλό πληθυσμό καταγράφουν σοβαρές ελλείψεις, ενώ οι ηλικιωμένοι – που αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού – πλήττονται περισσότερο, καθώς έχουν αυξημένες ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης.

Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια εντείνουν την ανησυχία. Η αύξηση των συνταξιοδοτήσεων μετά το 2026 αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα κενά, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Την ίδια στιγμή, η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων αυξάνουν τη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, δημιουργώντας μια «διπλή πίεση» στο σύστημα.