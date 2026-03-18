Το μήνυμα του Βερολίνου ήταν σαφές: Ελλάδα και Γερμανία δεν συμμετέχουν και δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ούτε θα στείλουν ναυτικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η ευθυγράμμιση Αθήνας – Βερολίνου, κόντρα στο αίτημα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική συνδρομή στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο έλληνας υπουργός απηύθυνε έκκληση στο Ιράν να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, επισημαίνοντας το πρόβλημα των εγκλωβισμένων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. «Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια του προσωπικού», είπε ο Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον γερμανό ομόλογό του. «Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν το ταχύτερο δυνατόν για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Διαφορετικά, οι συνέπειες θα είναι δραματικές για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας αλλά και του επισιτισμού», επεσήμανε από την πλευρά του ο Βάντεφουλ.

«Η Ελλάδα είναι ήδη στην περιοχή με τη συμμετοχή στην αποστολή “Ασπίδες”», είπε ο έλληνας ΥΠΕΞ. Στην ουσία όμως πρόκειται για αποστολή που έχει ως πεδίο δράσης την Ερυθρά Θάλασσα και πέριξ αυτής και στην οποία εκτός από μία ελληνική φρεγάτα συμμετέχει και μία ιταλική, εσχάτως με την ενίσχυση και ενός γαλλικού πλοίου.

Η αποστολή αυτή για την αντιμετώπιση των Χούθι της Υεμένης δεν μπορεί ούτε έχει την εντολή να καλύψει τις ανάγκες διαφύλαξης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το κλείσιμο του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, υποτιμήθηκε από την αμερικανική πλευρά. Βασική επιδίωξη τώρα είναι να μη στοχοποιηθούν τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή.

Κοινός παρονομαστής των δύο υπουργών Εξωτερικών είναι η απόρριψη οιασδήποτε στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας και της Γερμανίας στις επιχειρήσεις του πολέμου κατά του Ιράν. Ο Γιόχαν Βάντεφουλ παρέπεμψε στη δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι «αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ». Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Βάντεφουλ επεσήμανε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι εντός του βεληνεκούς των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Διαβεβαίωσε για την αμέριστη αλληλεγγύη της Γερμανίας. Ειδικά για την Κύπρο, σημείωσε την αρωγή που προβλέπει η συνθήκη της ΕΕ, αλλά και τη βοήθεια της Γερμανίας, η οποία θα είναι άμεση, εάν ζητηθεί.

Κλειστή συνάντηση

Η ζύμωση με πολιτικοοικονομικούς παράγοντες, εκπροσώπους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης ήταν επίσης στις προτεραιότητες του υπουργού Εξωτερικών στο Βερολίνο, σε κλειστή συνάντηση στο ίδρυμα Bertelsmann Stiftung, ένα από τα σημαντικότερα θινκ τανκ της Γερμανίας, με θέμα τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας. Το «πολύ ικανοποιητικό επίπεδο» των ελληνογερμανικών σχέσεων αποτυπώθηκε στις επαφές που είχε ο υπουργός Εξωτερικών με τον Χριστιανοδημοκράτη Αρμιν Λάσετ, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Βουλής, και τον βουλευτή του CDU Τόμας Ράχελ, επικεφαλής της γερμανοελληνικής ομάδας φιλίας της Μπούντεσταγκ.

Εκτός από τα θέματα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών επεσήμαναν την πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Ελλάδα κατά την ελληνική προεδρία στην ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με τη στήριξη της Γερμανίας, για να προωθηθεί η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, ύστερα από 23 χρόνια αναμονής.