Το SHOPFLIX συμπληρώνει τέσσερα χρόνια παρουσίας και γιορτάζει μια ταχύτατη πορεία ανάπτυξης γεμάτη επιλογές, καθημερινές ανακαλύψεις και εμπιστοσύνη από εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα.

Με μια ολοκληρωμένη επετειακή καμπάνια που θα «ξεδιπλωθεί» σταδιακά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας το SHOPFLIX με αφορμή τα τέταρτα γενέθλιά του δημιουργεί μια γιορτινή εμπειρία για το κοινό.

Η καμπάνια ξεκινά με δύο δυνατές ενέργειες για το κοινό:

1. SHOPFLIX max με 4€ για 4 ημέρες: Μια ειδική προσφορά για τη συνδρομητική υπηρεσία SHOPFLIX max, την υπηρεσία που επιτρέπει στους πελάτες του SHOPFLIX να κάνουν αγορές όλο τον χρόνο, χωρίς να τους απασχολούν τα μεταφορικά κόστη, αφού προσφέρει Δωρεάν μεταφορικά σε όλες τις αποστολές άνω των 15€ ή έκπτωση 8€ για τις βαριές και ογκώδεις αποστολές που τα μεταφορικά είναι υψηλότερα. Μόνο μέχρι και τις 20 Μαρτίου το κοινό μπορεί να αποκτήσει τη συνδρομή του με μόλις 4€ από 20€.

2. Μεγάλος διαγωνισμός για τους πελάτες του SHOPFLIX: το SHOPFLIX χαρίζει ένα iPhone 17 σε έναν τυχερό ή μία τυχερή. Η συμμετοχή είναι πολύ απλή: κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται μέσω του SHOPFLIX ή του SHOPFLIX App μέχρι και τις 2 Απριλίου, ανεξαρτήτως αξίας, αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση, ενώ για τα μέλη του SHOPFLIX max κάθε παραγγελία αντιστοιχεί σε τέσσερις συμμετοχές.

Οι εορτασμοί, όμως, δεν σταματούν εδώ. Για τις επόμενες ημέρες το SHOPFLIX έχει προγραμματίσει καθημερινές εκπλήξεις, μοναδικές προσφορές, μεγάλους διαγωνισμούς στα social media και περιεχόμενο, που θα αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα από όλα τα κανάλια της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο το SHOPFLIX ευχαριστεί την κοινότητά του για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που του έδωσε τη δυνατότητα να εξελιχθεί και να μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια και υπόσχεται ότι τα καλύτερα έρχονται!

Διπλή διάκριση για τη Zeus Hotels Greece

Δύο ξενοδοχεία του ομίλου Παπακαλιάτη διακρίθηκαν στα Hotel of the Year Awards 2026, που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του ομίλου να επενδύει σε ξεχωριστές εμπειρίες φιλοξενίας σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς.

Οι διακρίσεις της Zeus Hotels Greece του ομίλου Παπακαλιάτη στα φετινά βραβεία είναι:

Magma Resort Santorini, Gold Award στην κατηγορία Unique Stay.

INNSiDE by Meliá Elounda, Silver Award στην κατηγορία Lifestyle Hotel.

Στη Σαντορίνη, το Magma Resort Santorini, μέλος της The Unbound Collection by Hyatt και το πρώτο property του brand στην Ελλάδα, βρίσκεται στο Βουρβούλο, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, ανάμεσα σε αμπελώνες και με θέα στο Αιγαίο.

Στην Κρήτη, το INNSiDE by Meliá Elounda αποτελεί μια σύγχρονη lifestyle πρόταση στην περιοχή της Ελούντας. Χτισμένο σε υπερυψωμένο σημείο με πανοραμική θέα στον κόλπο, συνδυάζει μοντέρνο design και λειτουργικούς χώρους.

Οι δύο διακρίσεις, σε δύο διαφορετικά προφίλ φιλοξενίας, αναδεικνύουν τη στόχευση της Zeus Hotels Greece του ομίλου Παπακαλιάτη στη διαφοροποίηση, στην ποιότητα υπηρεσιών και στη δημιουργία ξενοδοχείων με σαφή ταυτότητα, που απευθύνονται στον σύγχρονο ταξιδιώτη.

Συμφωνία Ελλάδας – Αυστραλίας

Η συμφωνία Ελλάδας και Αυστραλίας για την αποφυγή διπλής φορολόγησης «πρακτικά είναι έτοιμη», σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και αναμένεται να εξαιρεθούν ζητήματα ναυτιλίας που θα επαναξιολογηθούν σε δεύτερο χρόνο. Μιλώντας στον ομογενειακό «Νέο Κόσμο», αποκάλυψε ότι οι ανακοινώσεις για την υπογραφή της διακρατικής σύμβασης θα γίνονταν στο ταξίδι που είχε προγραμματίσει σε Μελβούρνη, Σίδνεϊ και Καμπέρα για την 25η Μαρτίου – αλλά το ανέβαλλε λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και δεν αποκλείεται να προσπαθήσει να το πραγματοποιήσει το καλοκαίρι.

Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο

«Η οικονομία της Νιγηρίας βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, αυξημένη παραγωγή πετρελαίου και ένα εξαιρετικό τελευταία τρίμηνο έχουν φέρει το νάιρα (σ.σ.: τοπικό νόμισμα) σε ιστορικά υψηλά με ασυνήθιστη σταθερότητα» δήλωσε ο Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος του Ελληνο-Νιγηριανού Επιμελητηρίου, με αφορμή την επαναεκλογή του. Το Επιμελητήριο συνεχίζει το έργο του ως γέφυρας επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ανοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport

Ανοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Daniel. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 30 Μαρτίου 2026. Η ενίσχυση χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρήματα για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο, μεταξύ 13 Αυγούστου και 27 Σεπτεμβρίου 2024, και έχουν υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση του δεύτερου κύκλου τον Δεκέμβριο του 2025. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό ίσο με μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και τηρώντας σε κάθε περίπτωση τα ανώτατα όρια που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.