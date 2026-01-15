Η νέα χρονιά ξεκίνησε με δώρα για τους αναγνώστες και followers ΤΩΝ ΝΕΩΝ, μέσα από το μεγάλο giveaway που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το SHOPFLIX. Η δράση συγκέντρωσε χιλιάδες συμμετοχές στα social media, με τους χρήστες να ακολουθούν τους λογαριασμούς, να κάνουν like και να κάνουν tag φίλους, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους στην κλήρωση.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2026, όπως είχε ανακοινωθεί, και ανέδειξε 26 νικητές που κερδίζουν κορυφαία τεχνολογικά προϊόντα, δωροκάρτες και επιλεγμένα δώρα. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, σύμφωνα με τους επίσημους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα tanea.gr.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια TΩΝ ΝΕΩΝ να επιβραβεύει το κοινό του και να προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσα από σύγχρονες ψηφιακές δράσεις και συνεργασίες με αξιόπιστα brands.

Αναλυτικά οι 26 νικητές (nicknames) και τα δώρα τους

Alexandros Tixeroulis – Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G NFC 8GB/256GB

Iropap – Sony PlayStation 5 Slim Digital Edition

just_faidra8 – Samsung Galaxy Watch7 40mm

vasilitsa1991 – Apple AirPods 3rd Generation

Errika Mii – Apple AirPods 3rd Generation

geodavyjones – Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic

xristinaki_vlachou – Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic

vicky.tr5 – Πιστολάκι Μαλλιών IQ HD-1285 Ionic

Stathis Lina – Δωροκάρτα SHOPFLIX 50€

santibell.ama – Δωροκάρτα SHOPFLIX 50€

mary_brazil_22 – Δωροκάρτα SHOPFLIX 50€

natassalamda – Δωροκάρτα SHOPFLIX 50€

vpierri84 – Δωροκάρτα SHOPFLIX 50€

nek.2000 – Xiaomi Redmi Watch 5 Active

tsakwzz – Xiaomi Redmi Watch 5 Active

efi_toufa – Xiaomi Redmi Watch 5 Active

marthadv77 – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

efstathiosiosifidis – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

kat.kex – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

iwannapol27 – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

katerinageorgiouk – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

emi__kara – Δωροκάρτα SHOPFLIX 20€

giannis_zarkalis – Ηλεκτρικό Υπόστρωμα TnS Διπλό

Fotis Ntaros – Ηλεκτρικό Υπόστρωμα TnS Διπλό

blaxo86 – Βιβλίο «Το Μάτι του Βοριά»

k.o.r.a.l.i.a – Βιβλίο «Το Μάτι του Βοριά»

Οι νικητές του διαγωνισμού TΩΝ ΝΕΩΝ θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram (direct message), στο οποίο θα γνωστοποιείται ότι έχουν κερδίσει και θα ζητούνται, αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης και αποστολής του δώρου, ένα αριθμός κινητού τηλεφώνου, μία διεύθυνση αποστολής και ο Ταχυδρομικός Κώδικας. Τα δώρα θα αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση που θα δηλώσουν οι νικητές.

Σε περίπτωση που το username κάποιου νικητή αναγράφεται στο σχετικό άρθρο του site, αλλά δεν έχει λάβει προσωπικό μήνυμα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο 211 365 2085 για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Μείνετε συντονισμένοι ΣΤΑ ΝΕΑ και στα επίσημα social media για νέους διαγωνισμούς, δράσεις και ακόμα περισσότερα δώρα.