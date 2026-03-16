Χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά από τη στιγμή που έκλεισαν και οι τελευταίες κάλπες στη Γαλλία, για να θριαμβολογήσει ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN): «Οι Γάλλοι στάθηκαν στο ύψος των ευθυνών τους», διακήρυξε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «αρκετοί απερχόμενοι δήμαρχοι της RN επανεξελέγησαν» από τον πρώτο κιόλας γύρο των δημοτικών εκλογών και καλώντας τους ψηφοφόρους να επιλέξουν «δημάρχους βαθιά πατριώτες» την επόμενη Κυριακή, στον δεύτερο εκλογικό γύρο.

Για μία «τεράστια νίκη για το κίνημά» τους έκανε λόγο, λίγο αργότερα, και η Μαρίν Λεπέν, καλώντας τους Γάλλους «να ενισχύσουν τη δυναμική την ερχόμενη Κυριακή». Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς πως οι πανηγυρισμοί ήταν και πρόωροι και υπερβολικοί: αφενός διότι πολλά μπορούν να συμβούν μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου, αφετέρου διότι οι δημοτικές εκλογές δεν είναι ούτε «πρόβα τζενεράλε» ούτε «προκριματικές εκλογές» ενόψει των προεδρικών, που αναμένονται το 2027.

Η αλήθεια όμως είναι πως αποτελούν βαρόμετρο του πολιτικού κλίματος. Και από αυτή την έννοια, ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, συνόψισε σωστά την κατάσταση λέγοντας, χθες βράδυ, πως «η Ακροδεξιά, δυστυχώς, συνεχίζει να κερδίζει έδαφος με ταχύ ρυθμό».

Το ποσοστό της αποχής στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών (41,5%-44%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις) έσπασε κάθε ρεκόρ, με εξαίρεση τις εκλογές που είχαν γίνει το 2020 εν μέσω πανδημίας της Covid-19, δείγμα και αυτό της απογοήτευσης των Γάλλων από την πολιτική. Η RN ήλεγχε από τότε 13 δήμους, ανάμεσά τους και μια πόλη με περισσότερους από 100.000 κατοίκους, το Περπινιάν. Ολοι οι δήμαρχοί της επανεξελέγησαν ή είναι σε καλή θέση να επανεκλεγούν την ερχόμενη Κυριακή. Ο Μπαρντελά, βέβαια, είχε εκφράσει την ελπίδα να κατακτήσει το κόμμα «δεκάδες πόλεις» ακόμα.

Εχει ελπίδες στην Τουλόν, όπου η Λορ Λαβαλέτ ήρθε πρώτη με περίπου 39,4%, έναντι 30,5% υπέρ της απερχόμενης ανεξάρτητης (κεντροδεξιάς) δημάρχου Ζοζέ Μασί και 16,6% υπέρ του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών, Μισέλ Μπονούς· το ίδιο και στη Νίκαια, όπου ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών που αποχώρησε προκειμένου να συμμαχήσει με την RN, ήρθε πρώτος με 42,5%-43,5% έναντι 30,7%-31,6% υπέρ του απερχόμενου δημάρχου, Κριστιάν Εστροζί, που εκπροσωπεί τόσο τους Ρεπουμπλικανούς όσο και τους Ορίζοντες. Λιγότερες ελπίδες έχει στη Μασσαλία, κι ας ισοψήφισε ο υποψήφιός της, Φρανκ Αλιζιό, στην πρώτη θέση, με περίπου 35,4% με τον σοσιαλιστή απερχόμενο δήμαρχο, Μπενουά Παγιάν, αφήνοντας στην τρίτη θέση, με 12,3%, τη δεξιά Μαρτίν Βασάλ. Μάχη στήθος με στήθος για την πρώτη θέση στον πρώτο εκλογικό γύρο έδιναν χθες πάντως οι υποψήφιοι της RN και στη Νιμ και στην Καρκασόν.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις συμμαχίες που θα συναφθούν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας: οι επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν ένα καλό τεστ για τις αντοχές του περίφημου «ρεπουμπλικανικού μετώπου». Το Παρίσι πάντως έμεινε μακριά από όλα αυτά. Η υποψήφια της Ανακατάκτησης, μάλιστα, του ακροδεξιού κόμματος του Ερίκ Ζεμούρ, έμεινε εκτός δεύτερου γύρου, αφού δεν κατόρθωσε να φτάσει στο απαραίτητο 10% των ψήφων. Πρώτος, με περίπου 36,5%, ήρθε ο σοσιαλιστής απερχόμενος αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έναντι 24,9% υπέρ της δεξιάς πρώην υπουργού Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί και 13,7% υπέρ της Ανυπότακτης Σοφιά Σικιρού.

Με αξιώσεις θα δώσει στη Χάβρη τη μάχη για την επανεκλογή του και ο πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, σοβαρός αντίπαλος της Ακροδεξιάς στις προεδρικές εκλογές του 2027. Ηρθε χθες πρώτος με περίπου 43,76%, έναντι 33,25% υπέρ του κομμουνιστή Πολ Λεκόκ, που στηρίζεται και από τους Σοσιαλιστές, και 15,3% υπέρ του ακροδεξιού Φρανκ Κελέρ. Η πόλη όμως θα ζήσει την επόμενη Κυριακή, εξαιτίας της παρείσφρησης της Ακροδεξιάς, την πρώτη της τριγωνική αναμέτρηση μετά το 1995.