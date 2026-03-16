Κάποιοι ήλπιζαν πως η λήξη της θητείας της Λάουρα Κοβέσι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έφερνε και μια κάποια… άμβλυνση της αυστηρότητας της EPPO στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία η έρευνα παραμένει ανοιχτή και θα οδηγήσει σε νέες δικογραφίες. Τα πράγματα φαίνεται ότι δεν θα δικαιώσουν τις προσδοκίες… Ο αντικαταστάτης της, Αντρές Ρίτερ, ο γερμανός εισαγγελέας που είναι σήμερα αναπληρωτής της στην EPPO, μίλησε στο γερμανικό κρατικό κανάλι ZDF, στο πλαίσιο έρευνας για τις απάτες ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, όπου πρωταγωνιστούσε η χώρα μας ως η χειρότερη περίπτωση. Ο Ρίτερ ήταν σαφής: «Οταν λοιπόν μιλάμε τώρα για τις υποθέσεις στην Ελλάδα, τότε μιλάμε πραγματικά για υποθέσεις που προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, δεν μιλάμε για μεμονωμένους αγρότες οι οποίοι απλώς δήλωσαν κάτι λάθος, αλλά για κάτι που είχε οργανωθεί και καθοδηγηθεί από ψηλά, ως σύστημα».

Τα τροχιοδεικτικά του Βάρρα

Το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να λήξει εύκολα, όπως φάνηκε και από την αποκάλυψη ότι ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας είχε στείλει στον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη ενημερωτικά σημειώματα για τις απάτες. Αντίθετα με όσα είχαν καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή τόσο ο ίδιος ο υπουργός, όσο και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα. Τα δύο αυτά στελέχη βρίσκονται σε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με παραπομπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφων, υπόθαλψης εγκληματία και παράβασης καθήκοντος. Σήμερα καταθέτει ο Βάρρας στο δικαστήριο και οι πληροφορίες λένε ότι θα καταθέσει κρίσιμα στοιχεία για την περίοδο Βορίδη. Θυμίζω ότι ο Βάρρας παραμένει οργανικά στο Μαξίμου. Φαντάζομαι, τους έχει ενημερώσει για τα όσα θα εισφέρει στο δικαστήριο…

Υποκλοπές με διπλωματική διάσταση

Η παραδοχή του Ταλ Ντίλιαν στο Mega ότι η τεχνολογία παρακολούθησης του Predator χρησιμοποιήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ανοίγει έναν νέο κύκλο πολιτικών πιέσεων που δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα. Η εξέλιξη φέρνει σε δύσκολη θέση τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς επαναφέρει το ζήτημα των υποκλοπών στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, αλλά την ίδια ώρα δημιουργεί αμηχανία και στο Τελ Αβίβ. Αναδείχτηκε άλλωστε και στη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ότι πίσω από την Intellexa βρίσκονται πρώην στελέχη των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, πολλά εκ των οποίων εγκαταστάθηκαν για πάνω από δύο χρόνια στην Αθήνα. Για παράδειγμα, οι Ρότεμ Φάρκας και Μερόμ Χαρπάζ, για τους οποίους το δικαστήριο έστειλε τον φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να υπάρξει νέα προανάκριση. Αυτό το γεγονός μετατρέπει την ελληνική υπόθεση σε ζήτημα με ευρύτερες διπλωματικές προεκτάσεις.

Νέα έρευνα στην Κύπρο

Στην εικόνα προστίθεται και το όνομα του Αβραάμ Σαχάκ Αβνι, στενού συνεργάτη του Ντίλιαν και προσώπου που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί τόσο στο κυπριακό όσο και στο ελληνικό σκέλος της υπόθεσης. Οι δραστηριότητες των δύο επιχειρηματιών είχαν καταγραφεί στην Κύπρο ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, με επίκεντρο εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των συστημάτων παρακολούθησης. Η παρουσία τους στο νησί είχε συνδεθεί με την υπόθεση του «μαύρου βαν», το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούνταν για δυνατότητες υποκλοπών και παρακολούθησης επικοινωνιών. Μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα, λοιπόν, το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο και στην Κύπρο, όπου οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου καταγγελίες που σχετίζονται με τη δράση των εμπλεκόμενων εταιρειών…

Θύμα του Predator, αλλά…

Στην παρακολούθησή του από το Predator αναφέρθηκε ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας πως επέλεξε να μην κινηθεί δικαστικά αλλά να παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης «γιατί διερευνούνταν από τη Δικαιοσύνη». Μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως δεν διαπιστώνει κυβερνητική εμπλοκή και αμφισβήτησε τον ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν ως προς τη δήλωση πως το λογισμικό του πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις. Η αναφορά του προκάλεσε την παρέμβαση του συνηγόρου θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος υπενθύμισε ότι η απόφαση του Πλεύρη και των υπολοίπων να μην υποβάλουν μήνυση είχε ως αποτέλεσμα την παύση της ποινικής δίωξης για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών σε ό,τι τους αφορούσε. Υπενθύμισε, όμως, και κάτι ακόμη: ανάμεσα στους τέσσερις καταδικασθέντες (σε 126 χρόνια φυλάκιση) βρίσκεται και ο Γιάννης Λαβράνος που τυγχάνει κουμπάρος του πρώην υπουργού. Αρα, η παράλειψη του Πλεύρη να κινηθεί νομικά κατέληξε να βελτιώσει αντικειμενικά τη δικαστική θέση οικείου του προσώπου.