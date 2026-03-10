Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς συζήτηση το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από πολύμηνη διαδικασία ελέγχου και καταθέσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, ο έλεγχος του αποδεικτικού υλικού έδειξε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους κ. Βορίδη και Αυγενάκη. Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως τα προβλήματα στις αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικά και διακομματικά, όπως είχε τονίσει ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μ. Λαζαρίδης, μετά την υπερψήφιση της πρότασης του πορίσματος της ΝΔ την περασμένη εβδομάδα.

Το ψηφισθέν πόρισμα περιλαμβάνει και τις γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία, με κοινή συνισταμένη, αποδίδουν πολιτικές ευθύνες στην παρούσα κυβέρνηση.

Η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Μ. Αποστολάκη είχε αναφέρει ότι η εξεταστική εξελίχθηκε σε “πλυντήριο ευθυνών” αντί για μέσο διαλεύκανσης. Ο αγορητής του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν η “πάση θυσία συγκάλυψη και προστασία του κομματικού μηχανισμού”.

Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, καθώς –όπως υποστηρίζουν– προέκυψαν βαρύτατες ευθύνες για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη, πρότειναν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησε τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, τη σύσταση προανακριτικής και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η διαδικασία στη Βουλή και τα στοιχεία της έρευνας

Η σημερινή συζήτηση θα διεξαχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 137 του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή με τη διαδικασία γενίκευσης της συζήτησης για τις επερωτήσεις.

Η εξεταστική επιτροπή συνεδρίασε συνολικά 49 φορές, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, σε διάστημα περίπου πεντέμισι μηνών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, εξετάστηκαν 76 μάρτυρες σε πολύωρες συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών.

Παράλληλα, παρήχθησαν πρακτικά που αριθμούν περίπου 19.000 σελίδες, αποτυπώνοντας αναλυτικά το έργο και τα συμπεράσματα της επιτροπής.