Μέσα από τις λέξεις που επελέγησαν, σαν βινιέτα, στο φόντο της σκηνής της γαλάζιας προσυνεδριακής εκδήλωσης στον –πιεστικό για τη ΝΔ – Κάμπο το Σάββατο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε το τρίπτυχο με το οποίο σκοπεύει να κινηθεί το κυβερνών κόμμα μέχρι τις εκλογές. «Κρατήστε το…» είπε από τη Λάρισα, προσθέτοντας τη «δυνατή ΝΔ» δίπλα στο μότο «δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα» – σε μια επιβεβαίωση ότι βάζει στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής την οικονομία (ως σημαντική παράμετρος καθορισμού εκλογικών συμπεριφορών) και τα εθνικά, πρωτίστως την άμυνα.

Μπορεί οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή να γεννούν ανησυχία για το εύρος των επιπτώσεων στην καθημερινότητα των πολιτών στο υφιστάμενο κλίμα ακρίβειας, ωστόσο προς το παρόν το Μαξίμου ρίχνει το βάρος στο άλλοτε προνομιακό «χαρτί» της διαχείρισης κρίσεων. Εξίσου εμφανής είναι η επιχείρηση να υποβαθμίσει όσα πονούν την κυβέρνηση πολιτικά, παρά τις γαλάζιες δημοσκοπικές ανάσες, ανάμεσά τους τα ζητήματα θεσμών και διαφθοράς. Στο πρώτο 48ωρο του νέου γύρου πολιτικής σύγκρουσης για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, ο Πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά και όσα κυβερνητικά στελέχη τοποθετήθηκαν, επέμειναν στην παλιά γραμμή περί «υπόθεσης της Δικαιοσύνης» και «μη κρατικής εμπλοκής». Τόσο από τη Λάρισα όσο και από την κυριακάτικη ανασκόπηση, ο Μητσοτάκης στάθηκε στη διεθνή αβεβαιότητα για να ενισχύσει το αφήγημα της «σταθερότητας» και της «δημοσιονομικής σοβαρότητας», καλλιεργώντας προφίλ «ετοιμότητας» για κάθε σενάριο και ελπίζοντας το δημοσκοπικό μομέντουμ να διαρκέσει.

Ανοιχτά μέτωπα

Εξού και στη Λάρισα τον ακολούθησαν οι Κωστής Χατζηδάκης (έχοντας στα σκαριά με τα συναρμόδια υπουργεία το σχέδιο στήριξης της βιομηχανίας ως προς το ενεργειακό κόστος, που εκκρεμεί εδώ και μήνες), Κυριάκος Πιερρακάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος (σήμερα οργανώνει εκδήλωση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, παρουσία του Μητσοτάκη) και Κώστας Τσιάρας. Στο φόντο του πολέμου ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν κινήσεις με βάση τις εξελίξεις και «τις αντοχές της οικονομίας», με στραμμένο το βλέμμα αρχικά στη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή – στις Βρυξέλλες αναμένεται και ο Πιερρακάκης.

Μέχρι τότε η κυβέρνηση πιθανότατα θα κληθεί να αντιμετωπίσει και εσωτερικά μέτωπα: την Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε ράφια και αντλίες, όμως ήδη οι πρατηριούχοι διατυπώνουν ενστάσεις, ζητούν να εξεταστούν τα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις. Επίσης εντός της εβδομάδας θα φανεί η υποδοχή από τη βιομηχανία των κυβερνητικών ανακοινώσεων για το θέμα της ενέργειας. «Εχουμε πρακτικά πετύχει μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Θα μπορεί να στηρίξει την ελληνική ενεργοβόρα βιομηχανία, όπως το κάνουν πολλές άλλες χώρες» ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παραδεχόμενος ότι σήμερα το ενεργειακό κόστος είναι «πολύ σημαντικό» για κάποιους κλάδους.

Υποσχέσεις στους αγρότες

Στο μεταξύ με δεδομένο – αποτυπωμένο σε κυλιόμενες μετρήσεις – το ρήγμα μεταξύ αγροτικού κόσμου και ΝΔ, ο Μητσοτάκης όρισε την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στις προτεραιότητες μιας τρίτης θητείας, ενώ κατά τον Χατζηδάκη θα καταβληθούν στους αγρότες έως το τέλος του Ιουνίου από 800 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Τα τρακτέρ διαμαρτυρόμενων αγροτών σταμάτησαν μπροστά σε αστυνομικά μπλόκα στη Λάρισα, όμως ο Μητσοτάκης είδε αντιπροσωπεία τους για ολιγόλεπτη συζήτηση. Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε ότι θα επανεκκινήσει το σχέδιο για μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία, κάτι που ανέφερε και στην κυριακάτικη ανασκόπηση. Μέσω αυτής επιχείρησε να απαντήσει και σε επικρίσεις για παλαιότερες δηλώσεις του κατά των παραδοσιακών πυρηνικών αντιδραστήρων λέγοντας ότι επιμένει να τους απορρίπτει, όμως «οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες αποτελούν διαφορετική τεχνολογία (…) πρέπει να εξεταστεί αυτή η επιλογή, αν μπορούν να έχουν έναν ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα».