«Πριν από λίγο, με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής ζήτησα να οριστεί άμεσα η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Το κρυφτό τελείωσε. (…) O κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε ανακοίμωσή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση Ανδρουλάκη:

Πριν από λίγο, με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής ζήτησα να οριστεί άμεσα η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Το κρυφτό τελείωσε.

Μετά την κυνική δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa ότι η δράση του predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές, ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να λογοδοτήσει δημόσια για το παρακράτος που έστησε.

Ένα παρακράτος αδίστακτο και δυσώδες που έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια παρακολουθώντας υπουργούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους.

Ένα παρακράτος που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και παραβίασε κατάφωρα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένα παρακράτος που προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού και υπονόμευσε την ποιότητα της δημοκρατίας μας.

Αναλυτικά η επιστολή Ανδρουλάκη στον Πρόεδρο της Βουλής:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη

Θέμα: Άμεση διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με την από 4 Μαρτίου 2026 επιστολή μου, με αριθμό πρωτοκόλλου 1653/4-3-2026, ζήτησα, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, να διεξαχθεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την κατάσταση του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, για τους ειδικότερους λόγους που αναλυτικά εκθέτω σε αυτή.

Μέχρι και σήμερα, όμως, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα και ενώ το αίτημα αυτό έχει γίνει δημοσίως αποδεκτό από τον Πρωθυπουργό, δεν έχει ακόμη οριστεί η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Εν τω μεταξύ, έχουν λάβει χώρα γεγονότα με ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με όσα επισημαίνω στην επιστολή μου για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και τα οποία καθιστούν τη διεξαγωγή της προ ημερησίας συζήτησης επιτακτική.

Με την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, καταδικάστηκαν τέσσερις ιδιώτες για την παράνομη παρακολούθηση υπουργών, αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών αξιωματούχων, ενώ επιπλέον δόθηκε εντολή για την αναπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθούν αδικήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας.

Περαιτέρω, ο καταδικασθείς ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa, κ. Ταλ Ντίλιαν, αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή στις 12 Μαρτίου 2026 ότι η δράση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές.

Το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, περί δήθεν ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα και μόνοι τους, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πλέον καταρρεύσει.

Το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτέλεσαν μια «ιδιωτική υπόθεση», αλλά μέρος ενός μηχανισμού παρακολούθησης που έπληξε τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας.

Το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας συζητείται πλέον στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδεικνύει τη βαρύτητα των εξελίξεων και καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη να διεξαχθεί αντίστοιχη ουσιαστική συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλό απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν αποτελεί απλώς μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, αλλά θεσμική υποχρέωση απέναντι στη Δημοκρατία.

Για τους λόγους αυτούς, αναμένω τον άμεσο ορισμό της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως έχω ήδη ζητήσει με την ανωτέρω επιστολή μου.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης».