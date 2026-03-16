Η ΑΕΚ πλήρωσε δύο αδράνειες σε στατικές μπάλες, την αστοχία και την ατυχία που είχε σε αρκετές περιπτώσεις και άφησε δύο βαθμούς στο Περιστέρι, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ατρόμητο με σκορ 2-2.

Ετσι, ο Δικέφαλος έχασε το πλεονέκτημα που είχε πριν από την έναρξη της αγωνιστικής και απέκτησε ξανά συγκάτοικους στην κορυφή, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μετά τις νίκες τους επί του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ όπως παραδέχθηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς δέχθηκε δύο ανόητα γκολ. Στο πρώτο φάουλ που κερδίζει ο Ατρόμητος σε καλή θέση, ο… πρώην της σκοράρει σαν σε προπόνηση.

Παρότι ο Γιόβιτς καταφέρνει και σκοράρει δύο φορές και γυρίζει τούμπα το ματς, στο πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, πάλι δηλαδή σε μία στατική μπάλα, ο Ατρόμητος βρίσκει ξανά γκολ. Οταν δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος, «πληρώνεις» τα λάθη σου και η ΑΕΚ αυτό ακριβώς έπαθε στο Περιστέρι.

Ο Νίκολιτς μετά το 2-2 έριξε στο γήπεδο ό,τι είχε και δεν είχε σε μεσοεπιθετικές λύσεις. Εδωσε μάλιστα εντολή και στον Μουκουντί να περάσει μπροστά για να δεχθεί γεμίσματα. Θα μπορούσε να πάρει το ματς, καθώς σε τρεις περιπτώσεις οι Κιτρινόμαυροι άγγιξαν το γκολ. Μία με την κεφαλιά του Βάργκα και δύο φορές στις καθυστερήσεις με τα δοκάρια των Μουκουντί και Γιόβιτς. Η μπάλα όμως δεν θα σου κάνει πάντα το χατίρι και αυτή τη φορά γύρισε την πλάτη στην ΑΕΚ.

Σοβαρή «ζημιά» ο Δικέφαλος δεν υπέστη. Αλλά είναι γεγονός πως στο πρώτο ματς μετά την Ευρώπη, πέταξε βαθμούς. Οπως είναι γεγονός πως για δεύτερο σερί παιχνίδι μακριά από το γήπεδό της στο πρωτάθλημα, δεν καταφέρνει να κερδίσει (είχε προηγηθεί ο Βόλος). Αυτό πρέπει να αποτελέσει «καμπανάκι».

Οπως «καμπανάκι» πρέπει να χτυπήσει και στην τελευταία φάση του ματς, ο Μήτογλου κερδίζει την κεφαλιά απέναντι σε αρκετούς παίκτες της ΑΕΚ.

Εν κατακλείδι, δεν ήταν σωστές οι επιλογές της αρχικής ενδεκάδας, δεν βοήθησαν οι αλλαγές, αλλά λάθη δεν κάνουν μόνο αυτοί που δεν κάνουν απολύτως τίποτα.