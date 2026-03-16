Με τον Παναθηναϊκό να έρχεται από ένα ματς σαν αυτό της Πέμπτης, σε μια βραδιά ευρωπαϊκή απέναντι σε μια μεγάλη ισπανική ομάδα, περίμενες ότι δεν θα υπάρχει η φρεσκάδα στους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ. Και όχι μόνο αγωνιστικά αλλά κυρίως πνευματικά. Ολος ο οργανισμός αυτή τη στιγμή ζει και αναπνέει για τον επαναληπτικό της Σεβίλλης και για το πώς θα καταφέρει να φύγει με την πρόκριση που θα τον οδηγήσει στα προημιτελικά του Europa League. Είναι τεράστιο το διακύβευμα που έρχεται για να… ασχοληθεί περισσότερο με ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό. Αδιάφορο γιατί οι Πράσινοι είχαν φροντίσει να… καθαρίσουν την τετράδα από τη Λιβαδειά, άρα γνωρίζαμε εκ των προτέρων πως το Πέμπτη – Κυριακή – Πέμπτη θα είναι ουσιαστικά μια μεγάλη πρόκληση για τις δύο… Πέμπτες.

Δεν έχασε και τίποτα σημαντικό, εκτός από το ότι θα μπορούσε απλά να μειώσει την απόσταση από την κορυφή στους εννιά βαθμούς. Για το κίνητρο θα ήταν σημαντικό, αλλά το κίνητρο θα είναι μεγαλύτερο στα play offs όταν οι Πράσινοι θα παίζουν ντέρμπι και θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν περισσότερο. Το χθεσινό παιχνίδι χωράει κριτική μονάχα για κάποια ατομικά πράγματα που αφορούν ποδοσφαιριστές. Θετικά ή αρνητικά. Στα αρνητικά, η παρουσία του Σισοκό που έδειξε πως αυτή τη στιγμή είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους και χρειάζεται ακόμα χρόνος για να βοηθήσει. Στα θετικά, είναι σίγουρα η επιστροφή του Τσιριβέγια, που σε ένα εικοσάλεπτο έκανε όλα όσα δεν έκαναν οι συμπαίκτες του.

Ο Ισπανός είναι υγιής, είναι εδώ και αποτελεί μια έξτρα λύση ενόψει Πέμπτης. Μπήκε στο γήπεδο και όλες οι φάσεις ήρθαν από τα δικά του πόδια, αλλά οι συμπαίκτες του αστόχησαν. Η… ευχή του Μπενίτεθ και όλων των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα γκολ που χάθηκαν χθες, να μπουν την Πέμπτη. Και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί.