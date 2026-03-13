Eν μέσω ασάφειας από την κυβέρνηση Τραμπ ως προς τους στόχους, το εύρος και το χρονοδιάγραμμα του πολέμου στο Ιράν, αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου παρουσίασαν, σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση μελών του Κογκρέσου, μια πρώτη εκτίμηση του κόστους της αρχικής φάσης της επιχείρησης «Επική Οργή», με τα νούμερα να εντείνουν τον διακομματικό προβληματισμό. Μόλις οι πρώτες έξι ημέρες στοίχισαν τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως αποκάλυψαν πηγές στους «New York Times». Αστρονομικό το ποσό, δεν περιλαμβάνει καν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία των επιθέσεων.

Οπερ σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος είναι ακόμη πιο υψηλό… Αμερικανικά ΜΜΕ και το πρακτορείο Reuters είχαν ήδη αναφέρει, βάσει προηγούμενων ενημερώσεων αμερικανών νομοθετών, ότι μόνο τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου ο στρατός των ΗΠΑ χρησιμοποίησε πυρομαχικά αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – ποσό πολύ υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. «Πολλοί αναμένουν από τον Λευκό Οίκο να υποβάλει σύντομα αίτημα στο Κογκρέσο για πρόσθετη χρηματοδότηση του πολέμου», γράφει το Reuters. «Ορισμένοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το αίτημα θα μπορούσε να αγγίξει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια», υπογραμμίζει, «ενώ άλλοι σημείωσαν ότι αυτή η εκτίμηση φαίνεται χαμηλή».

Μέλη του Κογκρέσου, προσθέτει το δημοσίευμα, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η σύγκρουση θα εξαντλήσει τα στρατιωτικά αποθέματα των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία ήδη δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Οχι μόνο Δημοκρατικοί, αλλά και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες, επισημαίνουν οι «New York Times», εμφανίζονται επιφυλακτικοί στην έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης του πολέμου, «τουλάχιστον μέχρις ότου κορυφαία κυβερνητικά στελέχη παρουσιάσουν στο Κογκρέσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αμερικανική στρατηγική».