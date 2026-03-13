Στο μάτι του κυκλώνα έχει βρεθεί ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, μετά την επίσημη παραδοχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υπήρξε αποδέκτης με e-mail του ενημερωτικού σημειώματος του Γρηγόρη Βάρρα τον Ιούλιο του 2020, με το οποίο τον ενημέρωνε για την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και του πρότεινε δέσμη μέτρων για τον εξορθολογισμό της κατανομής των ενισχύσεων.

Το επίμαχο έγγραφο είχε λάβει αριθμό γενικού (μη εμπιστευτικού, αν και έφερε την ένδειξη «εμπιστευτικό») πρωτοκόλλου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. «Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη διαβιβάσθηκε μέσω e-mail», ανακοίνωσε χθες το αρμόδιο υπουργείο, δίνοντας στη δημοσιότητα και τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε: 5138/28.7.2020. Είναι το ενημερωτικό σημείωμα το οποίο, όπως δήλωσε ο Βορίδης στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν γνώριζε και δεν είχε δει ποτέ, λέγοντας πάντως πως «μπορεί και να μου έχει παραπέσει».

«Κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει ποτέ στο υπουργείο», είχε προτρέψει, σχολιάζοντας πως προξενεί απορία ότι το επίμαχο έγγραφο δεν είχε κατατεθεί στην Εξεταστική και δεν περιλαμβανόταν στο υπόμνημα 700 σελίδων που είχε υποβάλει ο Βάρρας.

«Δεν δημιουργεί απορία; Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό άραγε; Γιατί συμβαίνει την ώρα που έχει τελειώσει η εξέταση μαρτύρων;», είχε διερωτηθεί αφήνοντας να αιωρείται ότι πίσω από το timing της διαρροής τού εν λόγω εγγράφου μπορεί και να «κρύβεται» ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση από τον ίδιο και έκτοτε είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Εγώ δεν το θυμάμαι αν μου το έχει δώσει, αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό. Εχει πάει σε ένα πρωτόκολλο μέσα στα πολλά έγγραφα και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου», ήταν η νέα εξήγηση (Σκάι) του πρώην υπουργού.

Η αντίδραση, χθες το βράδυ, από το περιβάλλον Βορίδη ήταν ότι το περιβόητο έγγραφο Βάρρα στάλθηκε ουσιαστικά στα αζήτητα καθώς η αποστολή του έγινε με e-mail, πρωτοκολλήθηκε στο γενικό πρωτόκολλο του υπουργείου και ότι ακόμα και ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού είχε ξεχάσει την ύπαρξή του!

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, η ανακοίνωση του υπουργείου που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ενημερωτικού σημειώματος προκαλεί αναταράξεις. Για αρκετά γαλάζια στελέχη ισοδυναμεί με «άδειασμα Βορίδη» και ότι σε κάθε περίπτωση «ο Τσιάρας τον εκθέτει», ενώ δεν λείπουν κι εκείνοι που θεωρούν ότι ο όλος χειρισμός δεν μπορεί να δρομολογήθηκε εν αγνοία του Μεγάρου Μαξίμου. Σε κάθε περίπτωση ο πρώην υπουργός έχει βρεθεί στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης, η οποία δηλώνει ότι «είναι εκτεθειμένος», προσάπτοντάς του μάλιστα την κατηγορία του «ψευδομάρτυρα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατηγορώντας τον ότι απέκρυψε το έγγραφο από την Εξεταστική, όπου ενόρκως κατέθεσε ότι ο Βάρρας δεν του είχε προτείνει τίποτε. Μάλιστα χαρακτήρισε «κακόγουστο σόου του ανήξερου» όσα είπε στη Βουλή, επισημαίνοντας πως η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «τον κρεμάει στα μανταλάκια», ενώ προκάλεσε την κυβέρνηση να πάρει θέση αν «είναι ψευδομάρτυρας ή όχι μετά τις αποκαλύψεις του υπουργείου».

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Βορίδης «ψευδόρκησε για να καλύψει τον εαυτό του και η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ τον αμνήστευσε με ένα πόρισμα – μνημείο υποκρισίας». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε ότι «η υπόθεση δεν έχει κλείσει, όσο κι αν προσπαθείτε να την κουκουλώσετε», προειδοποιώντας πως «θα κάνουμε όλες τις ενέργειες με τον δέοντα τρόπο προκειμένου να λάμψει η αλήθεια».

Η εξήγηση Βορίδη για το έγγραφο είναι ότι «αν το θυμόμουν, θα το είχα παρουσιάσει ο ίδιος στην Εξεταστική», όπως είχε πει πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που τον «στριμώχνει», δηλώνοντας πάντως πως «αδυνατώ να σκεφτώ ότι κάποιος όμως έχει έγγραφα που δεν παρουσιάζει για να μην κριθούν και απαντηθούν στην Επιτροπή, παρουσιάζοντάς τα μετά το πέρας των εργασιών της Εξεταστικής», «δείχνοντας» από την πλευρά του τον Βάρρα.