Την ημέρα που στη Βουλή συζητούνταν οι συμφωνίες με τη Chevron, ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη δέσμη προτάσεων που είχε προαναγγείλει στην Κοζάνη με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία» και να επιτεθεί στην κυβέρνηση για τα οικονομικά μέτρα προστασίας που εξήγγειλε, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής: «Μπροστά σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, αυτή τη φορά με αιτία και αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, η κυβέρνηση εξήγγειλε για άλλη μια φορά ημίμετρα, θεσπίζοντας πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων, όχι όμως στα διυλιστήρια, που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση» σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αισχροκέρδεια δεν περίμενε βέβαια μόνο τους πολέμους. Γιατί το ίδιο συμβαίνει εδώ και καιρό και με την ενεργειακή μετάβαση (…), η οποία από ευκαιρία για πράσινη ενέργεια και απαγκίστρωση από τα καρτέλ έγινε ακριβώς το αντίθετο».

Το σύνθημα «θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε» που κλείνει την ανάρτηση θυμίζει το τρίπτυχο της στόχευσης του πρώην πρωθυπουργού: να αναδειχθεί ως το πρόσωπο που μπορεί να εκπροσωπήσει τον προοδευτικό χώρο, πατώντας στην πρότερη εμπειρία της διακυβέρνησής του (ή, σε κάθε περίπτωση, στην περιγραφή που κάνει για αυτή στην «Ιθάκη») και στη δυνατότητα να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το επιτελείο του, δε, φαίνεται πως γνωρίζει πως τουλάχιστον σε δύο εξ αυτών των δεικτών η Αμαλίας εμφανίζει προβλήματα, γι’ αυτό και «χτίζει» το συγκεκριμένο προφίλ με το βλέμμα στραμμένο και στις ευρύτερες εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ – κυρίως στο συνέδριό του και στις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Ποιοι «χωρούν» στο νέο κόμμα

Τι σημαίνει αυτό για το κόμμα που βρίσκεται υπό ίδρυση; Από τη στιγμή που ο Μητσοτάκης απορρίπτει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, λόγος βιασύνης δεν υπάρχει – ο σχεδιασμός, που περιλαμβάνει μια σειρά παρουσιάσεων της «Ιθάκης» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, στέλνει αργότερα την ιδρυτική διακήρυξη του «κινήματος».

Το ποιοι χωρούν στο εγχείρημα παραμένει μυστήριο, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ζητάει από όλους «να αφήσουν τις φιλοδοξίες τους στην πόρτα» και επιμένει στην ανάγκη αυτο-οργάνωσης (άρα και αυτοδιάλυσης των υφιστάμενων σχημάτων), από την άλλη ωστόσο μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν «κλειδώσει» για το νέο σχήμα – και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Τσίπρας χρειάζεται τουλάχιστον κάποια μερίδα των παλιών συντρόφων του.