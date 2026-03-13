Ο Τραμπ παίζει σε τεντωμένο σχοινί και το ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορεί να συνεχίσει έχοντας χρησιμοποιήσει το 25% του αποθέματος αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας και τι μπορεί να πετύχει μέσα στο πολιτικό χρονικό πλαίσιο, που έχει, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Φαμπρίς Ποτιέ, διευθύνων σύμβουλος της κορυφαίας ανεξάρτητη εταιρείας γεωπολιτικών συμβουλών στην Ευρώπη Rasmusen Global.

Μιλώντας για την παροχή προστασίας στην Κύπρο από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, επισημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παρέχεται από τους στενότερους αμυντικούς εταίρους, αλλά αμφισβητεί τη δυνατότητα μιας πανευρωπαϊκής παρέμβασης, χαρακτηρίζοντας τη ρήτρα συλλογικής άμυνας της ΕΕ «χάρτινη τίγρη».

Πώς προβλέπετε να εξελιχθεί ο πόλεμος και ποιες θα είναι οι συνέπειες;

Είναι δύσκολο να πούμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, επειδή είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο και από τις δύο πλευρές και μάλιστα ενάντια στην εξάντληση των αποθεμάτων των αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας και των πυραύλων από την αμερικανική και την ισραηλινή πλευρά και των αποθεμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων από την ιρανική πλευρά. Αμερικανοί και Ισραηλινοί προσπαθούν σαφώς να αποδυναμώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ώστε να μην μπορούν να διεξάγουν κανενός είδους επιχείρηση. Το ερώτημα είναι αν θα πετύχουν, αν θα έχουν αρκετά αποθέματα και πόσον καιρό θα χρειαστεί.

Τόσο ο Ρούμπιο όσο και ο Τραμπ έχουν δηλώσει ότι θα χτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά το Ιράν.

Γνωρίζουμε ότι ο πολιτικός χρόνος μετράει, ότι θα υπάρξει μια στιγμή όπου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το Κογκρέσο, η βάση MAGA θα αρχίσουν να αισθάνονται εξαιρετικά ανυπόμονοι. Ο Τραμπ εξελέγη εν μέρει με την ιδέα ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν ποτέ ξανά σε μαζικούς πολέμους. Δεν είναι χερσαία εισβολή, αλλά είναι μια υπενθύμιση της εμπλοκής των ΗΠΑ σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάτι που ακόμη και για τον αντιπρόεδρο Βανς είναι σαφώς μια ενόχληση.

Ο Τραμπ παίζει σε τεντωμένο σχοινί. Το ερώτημα είναι πόσα μπορεί να πετύχει μέσα στο πολιτικό χρονικό πλαίσιο που έχει και στη συνέχεια απλώς να τελειώσει με σκληρό χτύπημα. Το ερώτημα είναι για πόσο καιρό μπορούν να συνεχίσουν έχοντας χρησιμοποιήσει το 25% του αποθέματος αναχαιτιστικών συστημάτων σε μόλις μία εβδομάδα. Παράλληλα οι ιρανικές αντεπιθέσεις έχουν μειωθεί πάνω από 80% σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Καμία πλευρά δεν έχει εξαντληθεί, αλλά βρίσκονται σε πιο δύσκολη κατάσταση.

Είδαμε επίσης την Τουρκία να δέχεται επιθέσεις, που αποκρούστηκαν από δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιηθεί το Αρθρο 5. Ομως, μπορεί να υπάρξουν συμβάντα ή απλά λάθη που να οδηγήσουν στην εμπλοκή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ;

Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις πυραύλων που διέσχισαν τον τουρκικό εναέριο χώρο κατά τον πόλεμο στη Συρία, οι οποίες οδήγησαν στην ενεργοποίηση του Αρθρου 4, αλλά όχι του Αρθρου 5.

Ενας πύραυλος δεν αποτελεί αρκετά ισχυρό επιχείρημα για την επίκληση της ρήτρας συλλογικής άμυνας. Πρέπει να υπάρχει πιο σημαντική επίθεση για να δικαιολογήσει την ενεργοποίηση της συλλογικής άμυνας.

Ούτε οι Τούρκοι κάνουν θόρυβο για το Αρθρο 5. Δεν βρισκόμαστε ακόμα σε αυτό το σενάριο. Αν υπάρξει μια συντονισμένη επίθεση ή μια διαρκής επίθεση εναντίον του τουρκικού εδάφους, αυτό είναι άλλο θέμα.

Η συνεργασία Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την προστασία της Κύπρου θα έπρεπε να είχε γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μεταξύ κρατών – μελών;

Η αρχική αντίδραση είναι κυρίως από μια ομάδα κρατών, από τους στενότερους αμυντικούς εταίρους. Σε αυτήν την περίπτωση είναι το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της βάσης στην Κύπρο, η Γαλλία, λόγω και της στενής συνεργασίας με την Ελλάδα. Στη συνέχεια, το αν αυτή η αντίδραση γίνεται πιο συλλογική σε επίπεδο ΕΕ είναι άλλο ερώτημα. Αλλά σαφώς ποια είναι η προστιθέμενη αξία, εκτός από τη συμβολική ύπαρξη μιας πανευρωπαϊκής αντίδρασης όταν εξακολουθούν να υπάρχουν σαφείς διαιρέσεις εντός της ΕΕ.

Αν τα πράγματα επιδεινωθούν και αν υπάρχει περίπτωση επίκλησης του ισοδύναμου του Αρθρου 5, αλλά βάσει των Συνθηκών της ΕΕ, του Αρθρου 42.7, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν υπάρχει και πολύ ουσία και χρειάζεται προσοχή η πρώτη φορά ενεργοποίησης. Τι ενεργοποιείται; Αν δεν έχεις κοινή δομή ούτε κοινό σχεδιασμό ουσιαστικά επικαλείσαι μια χάρτινη τίγρη.